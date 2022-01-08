В Пакистані понад 20 людей загинуло в снігових заметах (фото)
Аномальні опади паралізували дороги
Туристи застрягли в автомобілях під час снігопаду
У пакистанській провінції Пенджаб сотні автомобілів опинилися у снігових заметах: загинули люди. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє BBC.
Люди застрягли в автомобілях через аномальний снігопад. За словами міністра внутрішніх справ Шейха Рашида, всього на шосе під снігом опинилися приблизно тисяча машин.
Загинула щонайменше 21 людина. За інформацією рятувальників, шестеро людей замерзли у своїх автомобілях. Попередня причина загибелі інших – це асфіксія після вдихання парів.
Прем'єр-міністр Імран Хан висловив жаль із приводу «трагічної смерті» туристів.
«Наказав провести розслідування та запровадити жорсткі правила для запобігання подібним трагедіям», – написав Хан у Twitter.
Наразі військові намагаються розчистити дороги і врятувати тих, хто все ще перебуває в пастці біля міста Муррі на вершині пагорба. Місцева влада оголосила район зоною лиха.
Слід зауважити, що протягом кількох останніх днів у район міста Муррі прибули туристи для того, щоб поспостерігати за незвично сильним снігопадом. За даними поліції, це викликало величезні затори на дорогах, що ведуть до міста і з нього.
«Вперше за 15-20 років така велика кількість туристів стікалася до Муррі, що спричинило велику кризу», – заявив голова МВС.