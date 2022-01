Центр Токіо вкрив 10-сантиметровий шар снігу, є потерпілі (фото)

Авіарейси до столиці призупинили, потяги прибували із затримками

У столиці Японії – Токіо увечері 6 січня був сильний снігопад, який охопив 23 райони. Авіарейси призупинили, потяги прибували із затримками. Щонайменше 52 людей доправили до лікарень через травмування на вулицях – снігові опади там вперше за 4 роки, передає Reuters. Випало 10 сантиметрів снігу.

Одночасно з цим у префектурі Сайтама постраждали 24 людини, у тому числі 84-річний чоловік, який зламав ногу після падіння, коли їхав на велосипеді під час снігопаду.

За даними Japan Airlines Co. і All Nippon Airways Co., понад 100 внутрішніх рейсів, які вилітали або прибували в аеропорти Ханеда або Наріта – головні повітряні ворота столичного району – були скасовані в четвер. 9700 пасажирів очікували в аеропортах.

Раніше троє працівників парку дикої природи, розташованого на північ від столиці Японії, постраждали внаслідок нападу тигра.

У сафарі-парку міста Насу утримуються приблизно 700 диких тварин, які мешкають у вільних умовах.

Із власних автомобілів або прогулянкових автобусів відвідувачі можуть спостерігати тут за представниками приблизно 70 видів фауни.

