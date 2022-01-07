  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Центр Токіо вкрив 10-сантиметровий шар снігу, є потерпілі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Щонайменше 52 людей доправили до лікарень через травмування на вулицях - Центр Токіо вкрив 10-сантиметровий шар снігу, є потерпілі (фото)
    Щонайменше 52 людей доправили до лікарень через травмування на вулицях
    фото: reuters.com

    Авіарейси до столиці призупинили, потяги прибували із затримками

    У столиці Японії – Токіо увечері 6 січня був сильний снігопад, який охопив 23 райони. Авіарейси призупинили, потяги прибували із затримками. Щонайменше 52 людей доправили до лікарень через травмування на вулицях – снігові опади там вперше за 4 роки, передає Reuters. Випало 10 сантиметрів снігу.

    Одночасно з цим у префектурі Сайтама постраждали 24 людини, у тому числі 84-річний чоловік, який зламав ногу після падіння, коли їхав на велосипеді під час снігопаду.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Центр Токіо вкрив 10-сантиметровий шар снігу, є потерпілі (фото)
    Центр Токіо вкрив 10-сантиметровий шар снігу, є потерпілі (фото)
    Центр Токіо вкрив 10-сантиметровий шар снігу, є потерпілі (фото)
    Центр Токіо вкрив 10-сантиметровий шар снігу, є потерпілі (фото)
    фото: reuters.com

    За даними Japan Airlines Co. і All Nippon Airways Co., понад 100 внутрішніх рейсів, які вилітали або прибували в аеропорти Ханеда або Наріта – головні повітряні ворота столичного району – були скасовані в четвер. 9700 пасажирів очікували в аеропортах.

    Раніше троє працівників парку дикої природи, розташованого на північ від столиці Японії, постраждали внаслідок нападу тигра.

    У сафарі-парку міста Насу утримуються приблизно 700 диких тварин, які мешкають у вільних умовах.

    Із власних автомобілів або прогулянкових автобусів відвідувачі можуть спостерігати тут за представниками приблизно 70 видів фауни.

    Читайте також:

    Теги: Японія чоловік снігопад час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Центр Токіо вкрив 10-сантиметровий шар снігу, є потерпілі (фото)