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    Посольство США в Україні вимагає розслідування інцидентів щодо Гонтаревої

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    <span>Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України</span> - Посольство США в Україні вимагає розслідування інцидентів щодо Гонтаревої
    Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України

    У Києві спалили авто родини старшого сина Гонтаревої, а раніше саму ексглаву НБУ у Лондоні збило авто

    Посольство США в Україні вимагає неупередженого розслідування інцидентів, які сталися у Лондоні та Києві з ексглавою Нацбанку України Валерією Гонтаревою та її родиною.

    Про це 6 вересня повідомляється у Facebook посольства США в Україні.

    «Ми підтримуємо швидке та неупереджене розслідування інцидентів, пов’язаних із колишньою головою НБУ Гонтаревою та її родиною», - заявили в посольстві.

    Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

    Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила, «ланками одного ланцюга».

    Нагадаємо, нещодавно Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Гонтарева отримала переломи різного ступеню важкості.

    Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

    Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.

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