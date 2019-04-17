В РФ отуються до візиту Кім Чен Ина - ЗМІ



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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Саміт глав Північної Кореї і Росії, ймовірно, пройде наступного тижня у Владивостоці

Візит глави КНДР Кім Чен Ина в Росію дійсно готується. Про це в середу повідомила газета «Известия» з посиланням на інформоване джерело в МЗС РФ.

Зазначається, що саміт глав Північної Кореї і Росії, ймовірно, пройде наступного тижня у Владивостоці перед відльотом Володимира Путіна в Пекін на саміт «Один пояс-Один шлях» 26-27 квітня.

При цьому джерело видання зазначило, що за останні дні Кім Чен Ин встиг погодитися на третій саміт із Дональдом Трампом, а також отримати запрошення на нову міжкорейську зустріч від Сеула.

«Можливо, це змінить його підходи (щодо візиту в Росію). Він людина імпульсивна», - підкреслив співрозмовник газети.

Як додає видання, востаннє лідери Росії і КНДР зустрічалися в серпні 2011 року, коли Дмитро Медведєв приймав у Бурятії нині покійного Кім Чен Іра.

Раніше ЗМІ повідомляли, що глава КНДР Кім Чен Ин спробує заручитися підтримкою Росії в тиску на президента США Дональда Трампа після провальної зустрічі в Ханої.

Декілька днів тому глава Північної Кореї Кім Чен Ин також заявив про намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом незважаючи на зустріч в столиці В'єтнаму, що невдало завершилася.

Також Президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічіз лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.