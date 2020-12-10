В США почали розслідування проти сина Джо Байдена

Справу Хантера Байдена веде прокуратура США в штаті Делавер

Хантер Байден, син обраного президента США Джо Байдена, дізнався, що прокуратура США розслідує його податкові справи.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У своїй заяві в середу, 9 грудня, Хантер Байден повідомив, що цього вівторка дізнався про розслідування від свого адвоката. Справу веде прокуратура США в штаті Делавер.

«Я сприймаю це питання дуже серйозно, але я впевнений, що професійний та об’єктивний перегляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно і належним чином, зокрема, за допомогою професійних податкових радників», – запевняє Байден-молодший.

Команда Байдена з передавання влади також опублікувала заяву щодо цієї новини.

«Обраний президент Байден глибоко пишається своїм сином, який пройшов через важкі виклики (включаючи жорстокі особисті напади) за останні місяці, аби стати сильнішим», – наголосили в команді.

Нагадаємо, син колишнього віце-президента Байдена Хантер в 2014 -2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським. Команда президента Дональда Трампа намагається довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні, користуючись посадою віце-президента США.

Нагадаємо, під час дебатів президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на сина свого суперника, колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера, який працював у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.