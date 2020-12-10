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    У світі

    В США почали розслідування проти сина Джо Байдена

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    Син колишнього віце-президента Байдена Хантер входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma - В США почали розслідування проти сина Джо Байдена
    Син колишнього віце-президента Байдена Хантер входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma

    Справу Хантера Байдена веде прокуратура США в штаті Делавер

    Хантер Байден, син обраного президента США Джо Байдена, дізнався, що прокуратура США розслідує його податкові справи.

    Про це повідомляє американський телеканал CNN.

    У своїй заяві в середу, 9 грудня, Хантер Байден повідомив, що цього вівторка дізнався про розслідування від свого адвоката. Справу веде прокуратура США в штаті Делавер.

    «Я сприймаю це питання дуже серйозно, але я впевнений, що професійний та об’єктивний перегляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно і належним чином, зокрема, за допомогою професійних податкових радників», – запевняє Байден-молодший.

    Команда Байдена з передавання влади також опублікувала заяву щодо цієї новини.

    «Обраний президент Байден глибоко пишається своїм сином, який пройшов через важкі виклики (включаючи жорстокі особисті напади) за останні місяці, аби стати сильнішим», – наголосили в команді.

    Нагадаємо, син колишнього віце-президента Байдена Хантер в 2014 -2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

    Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським. Команда президента Дональда Трампа намагається довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні, користуючись посадою віце-президента США.

    Нагадаємо, під час дебатів президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на сина свого суперника, колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера, який працював у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.

    Детальніше читайте у статті:
    Теги: прокуратура США Джозеф Байден Дональд Трамп розслідування
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