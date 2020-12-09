Справа Януковича: суд відмовився відводити двох прокурорів і адвоката

Прокурори заявили, що якщо Янукович хоче особисто взяти участь у суді, то має прийти на засідання

Печерський районний суд Києва, який розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18–20 лютого 2014 року, 9 грудня відмовився відводити двох прокурорів – Олексія Донського і Дениса Іванова.

Під час оголошення відводу Донському та Іванову адвокат Олексій Горошинський стверджував, що захист має сумніви у їхній неупередженості.

Раніше 9 грудня сторона обвинувачення наполягала на відводі самого адвоката Горошинського, але в цьому клопотанні суд також відмовив.

Засідання почалося близько 15:00, і майже відразу суддя оголосив перерву на годину, щоб дати час захисту ознайомитися з документами, поданими прокурорами.





Напередодні стало відомо, що Янукович хоче взяти участь у засіданні суду щодо розстрілів на Майдані, однак лише через відеозв'язок.

«Захист Віктора Януковича також вимагає притягнути до участі в судовому процесі всіх потерпілих, яких вже протягом 6 років прокуратура вводить в оману, підміняючи фікцію видимістю об’єктивного розслідування. Обидві сторони – і представники тодішньої влади, і представники Майдану повинні бути заслухані публічно», – йдеться в заяві адвокатів.

Прокурори на засіданні заявили, що метою такого клопотання захисту є затягування процесу, оскільки для участі Януковича в суді в режимі відеоконференції потрібно направляти запит про міжнародну правову допомогу до Росії, яка на такі запити не реагує, зокрема, не підтверджує факт перебування Януковича на російській території.

Водночас, за словами прокурорів, якщо Янукович хоче особисто взяти участь у суді, то має прийти на засідання.

Нагадаємо, що 16 листопада Апеляційний суд скасував арешт колишнього президента Віктора Януковича, який втік з України шість років тому. Печерський районний суд Києва визначив такий запобіжний екс-президентові захід ще 12 травня 2020 року.

Згодом Апеляційний суд пояснив рішення про cкасування заочного арешту Януковича.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.