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    В столиці Ірландії глузливо видворили російського посла (відео)

    Цивілізований світ засуджує кривавого диктатора Росії - В столиці Ірландії глузливо видворили російського посла (відео)
    Цивілізований світ засуджує кривавого диктатора Росії
    З відкритих джерел

    Мітингувальники не стримували емоцій, проводжаючи посла країни-агресорки з Дубліна

    В Дубліні активісти, які вийшли на вулиці міста, аби підтримати Україну у боротьбі з окупантом, проводжали російського посла глузливими вигуками та називали його терористом. Про це у мережі Facebook повідомив народний депутат Гео Лерос, розмістивши на сторінці відповідне відео.

    Роззлючені активісти кидали в автомобіль пляшки та проводжали посла країни-агресорки з відповідними «почестями».

    Нагадаємо, що 25 лютого, другий день поспіль, представники української діаспори в Болгарії, небайдужі болгарські громадяни, а також представники російської діаспори, протестують перед посольством РФ в Софії.

    Теги: Росія війна Путін агресія Ірландія Україна
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    В столиці Ірландії глузливо видворили російського посла (відео)