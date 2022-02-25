В столиці Ірландії глузливо видворили російського посла (відео)

Мітингувальники не стримували емоцій, проводжаючи посла країни-агресорки з Дубліна

В Дубліні активісти, які вийшли на вулиці міста, аби підтримати Україну у боротьбі з окупантом, проводжали російського посла глузливими вигуками та називали його терористом. Про це у мережі Facebook повідомив народний депутат Гео Лерос, розмістивши на сторінці відповідне відео.

Роззлючені активісти кидали в автомобіль пляшки та проводжали посла країни-агресорки з відповідними «почестями».

Нагадаємо, що 25 лютого, другий день поспіль, представники української діаспори в Болгарії, небайдужі болгарські громадяни, а також представники російської діаспори, протестують перед посольством РФ в Софії.