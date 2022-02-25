Болгарія: під російським посольством масові протести (фото)

Завтра українська діаспора знову влаштує акцію протесту – перед офісом президента

25 лютого, другий день поспіль, представники української діаспори в Болгарії, небайдужі болгарські громадяни, а також представники російської діаспори, протестують перед посольством РФ в Софії. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

В протесті взяли участь багато громадських діячів, політиків, митців для того, щоб висловити своє обурення політикою Путіна. Під час протесту лунали заклики до посла Елеонори Мітрофанової з тим, щоб вона не ховалась в приміщенні посольства, а вийшла до людей і послухала про те, що переживають українці, які живуть у Болгарії, через незахищеність їхніх родичів, обстріляних російською армією.

Учасники протесту скандували: «Слава Україні», «Вбивці» та всім відому «Путін х**ло».

фото: glavcom.ua

Також протестувальники знову вимагали відставки міністра оборони Стефана Янева через його неадекватну реакцію на російську агресію проти України.

Завтра українська діаспора знову влаштує акцію протесту, проте цього разу – перед офісом президента. Очікується, що на акцію протесту приїдуть українці з усієї Болгарії.

Пізніше стало відомо, що Болгарія підтримала жорсткі санкції ЄС у відповідь на військову агресію Росії проти України. Як зазначила за результатами засідання Ради закордонних справ у Брюсселі міністр закордонних справ Болгарії Теодора Генчовська, Болгарія підтримала санкції проти Ради безпеки РФ і особисто президента Путіна.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в- районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.