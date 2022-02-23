Інформаційна війна триває. СБУ попереджає про нову хвилю «вкидів» та фейків

Мережею поширюються фальшиві накази Міносвіти, Міністерства охорони здоров’я та СМСки від росіян

Останні дні в інтернеті почали з’являтися вигадані накази міністерств, а на телефони українців почали надходити дивні повідомлення. Служба безпеки України попереджає про нову хвилю поширення фейків та «вкидів». Як повідомили у СБУ, сьогодні поширювалися фальшиві укази від нібито Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти та науки.

23 лютого стало відомо, що до закладів охорони здоров'я надходить нібито наказ Міністерства охорони здоров'я про евакуацію медзакладів зі столиці та вивезення людей і обладнання до західних регіонів України.

Накази надсилалися нібито за підписом міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, утім, сам він наголошував, що зміст цього «документа» є фейком.

Окрім того, поширювався аналогічний «наказ» Міністерства освіти й науки, проте в ньому, окрім евакуації, ішлося ще й про мобілізацію студентів. Але міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що накази фейкові – усі заклади освіти працюють у звичайному режимі, а справжні накази Міносвіти публікує на офіційному сайті.

Також, за даними СБУ, розповсюджується дезінформація про українських військових, які отримали СМС від росіян із нібито «порадою» виїхати з зони ООС.

«Перелік «вкидів» можна продовжувати. Всі ці повідомлення – не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України [...] Завдання агресора – посіяти паніку, а наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації», – зазначають в СБУ.

Крім того у Києві жителі багатоповерхівок почали отримувати загрозливі повідомлення, нібито від силових відомств Російської Федерації. Жителі київських ЖК в районі центру, Нивок та залізничного вокзалу отримали повідомлення про те, що їхній будинок знаходиться біля стратегічних об'єктів, через що його жителі знаходяться під загрозою.

У СБУ запевнили, що кіберфахівці системно стежать за інформаційним полем, фіксують фейки та вживають заходів для оперативної нейтралізації діяльності проросійських пропагандистів і ботоферм та притягнення зловмисників до відповідальності.

Громадян же закликають користуватися лише перевіреною інформацією з офіційних джерел та не поширювати чутки.

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