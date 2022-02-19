Світовий конґрес українців закликає діаспору нагадувати своїм країнам: в Україні не «конфлікт», а війна

«Дуже важливо щоби ми, 65 млн українців усього світу, стали дійсно більш об'єднаними»

Події, які сьогодні відбуваються в Україні, – не «конфлікт», а війна. Це не «криза», а російське вторгнення. І світові потрібно пояснювати це. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив очільник Світового конґресу українців Павло Ґрод.

«Ми повинні дуже ясно і чітко розказувати про це світові, що не можемо вимагати від України йти на якісь поступки. Це якраз та інформаційна робота, яку активно провадить діаспора. Ми повинні добитися, аби Росія не тільки припинила агресивні дії, а також полишила окупований Крим і частину Донбасу», – упевнений Павло Ґрод.

За словами керівника Світового конґресу українців, котрий мешкає у Торонто, пропаганда відрізняється і росіяни вміють в різних країнах вести дезінформаційну кампанію. Мають вплив навіть на, здавалося б, проукраїнську Канаду.

«Ми дивимося по наших громадах: десь російська пропаганда проста, а десь є дуже складною. Як, наприклад, у Канаді, де російське посольство старається працювати з депутатами Канадського парламенту, розповідаючи, що в Україні ніби є «ультраправі» і «дуже радикальні елементи». Мовляв, чи дійсно Канада повинна займатися допомогою українським солдатам, коли в Україні діють «радикальні організації». Росіяни вказують на батальйон «Азов», вказують на їхню символіку, називають її «нацистською», «фашистською». Це – вплив на місцевих політиків. Росія хоче, щоби Україна відійшла від свого євроатлантичного напрямку розвитку. Окрім того, із США, буває лунають заклики дипломатичного вирішення «конфлікту», – розповідає Павло Ґрод.

Тому задача українців – розтлумачити, що таке Росія і що вона хоче не тільки від України, а і від цілого світу, зокрема Європи. Російська влада – це велика загроза, упевнений очільник діаспори.

акції #StandwithUkraine поширилися світом. Фото: despravda.com

«Ми проводимо акції #StandwithUkraine («Підтримуємо Україну») у 65 країнах світу, де активні українські громади. Всюди закликаємо нас підтримувати, виступаємо із гаслом #StopPutinNow. Тому дуже важливо щоби ми, 65 млн українців усього світу, стали дійсно більш об'єднаними. 22 січня, у День Соборності, пройшла наша перша головна акція. Світ на неї відреагував. У Канаді майже 30 міст беруть участь в акціях підтримки. Яка ціль саме цих акцій? Перш за все, хочемо, щоби світ зрозумів, хто є агресор, бо російська дезінформація вкладає великі гроші і старається розказати нібито в Україні іде громадянська війна, нібито винні у цьому США і НАТО. А ми мусимо розповісти правду, що це російська імперська амбіція Путіна. Це наша головна ціль, бо дуже часто це не розуміють на Заході...», – підсумовує Павло Ґрод.

Нагадаємо, протягом 10 місяців 2021 року Україну залишили й досі не повернулися понад 600 тисяч громадян. Це рекордний показник за останні 11 років.



