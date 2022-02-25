Війна Путіна проти України. Папа Римський всупереч традиції пішов до посольства РФ

Такий крок Папи став незвичним

Понтифік пішов до російської амбасади, щоб заявити свою стурбованість війною Росії проти України

Папа Римський Франциск І особисто відвідав російське посольство при Святому Престолі через агресію проти України. Про це повідомляє AP.

Понтифік у п'ятницю пішов до російської амбасади, щоб заявити свою стурбованість війною Росії проти України.

Такий крок Папи став незвичним. Зазвичай він особисто приймає послів і глав держав у Ватикані. Дипломатичний протокол передбачав, аби російського посла викликали для пояснень до міста-держави.

«Пресслужба Святого Престолу підтверджує відвідини Папою посольства Росії на Via della Conciliazione, щоб чітки заявити про свою стурбованість війною. Він перебував там понад пів години», – заявив речник Ватикану Маттео Бруні.

Другу добу триває війна з російськими окупантами. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 25 лютого видав наказ щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану військовослужбовцям, які беруть участь в операції об’єднаних сил.

Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей. Кремль офіційно заявив, що глава РФ Володимир Путін готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною про її нейтральний статус.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вже очікує в Мінську російську делегацію для переговорів з Україною.



