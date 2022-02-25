Війна Путіна проти України. Папа Римський всупереч традиції пішов до посольства РФ
Понтифік пішов до російської амбасади, щоб заявити свою стурбованість війною Росії проти України
Папа Римський Франциск І особисто відвідав російське посольство при Святому Престолі через агресію проти України. Про це повідомляє AP.
Понтифік у п'ятницю пішов до російської амбасади, щоб заявити свою стурбованість війною Росії проти України.
Такий крок Папи став незвичним. Зазвичай він особисто приймає послів і глав держав у Ватикані. Дипломатичний протокол передбачав, аби російського посла викликали для пояснень до міста-держави.
«Пресслужба Святого Престолу підтверджує відвідини Папою посольства Росії на Via della Conciliazione, щоб чітки заявити про свою стурбованість війною. Він перебував там понад пів години», – заявив речник Ватикану Маттео Бруні.
Другу добу триває війна з російськими окупантами. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 25 лютого видав наказ щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану військовослужбовцям, які беруть участь в операції об’єднаних сил.
Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей. Кремль офіційно заявив, що глава РФ Володимир Путін готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною про її нейтральний статус.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вже очікує в Мінську російську делегацію для переговорів з Україною.