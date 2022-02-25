  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Війна Путіна проти України. Папа Римський всупереч традиції пішов до посольства РФ

    Такий крок Папи став незвичним - Війна Путіна проти України. Папа Римський всупереч традиції пішов до посольства РФ
    Такий крок Папи став незвичним
    фото: EPA/Vostock-photo

    Понтифік пішов до російської амбасади, щоб заявити свою стурбованість війною Росії проти України

    Папа Римський Франциск І особисто відвідав російське посольство при Святому Престолі через агресію проти України. Про це повідомляє AP.

    Понтифік у п'ятницю пішов до російської амбасади, щоб заявити свою стурбованість війною Росії проти України.

    Такий крок Папи став незвичним. Зазвичай він особисто приймає послів і глав держав у Ватикані. Дипломатичний протокол передбачав, аби російського посла викликали для пояснень до міста-держави.

    «Пресслужба Святого Престолу підтверджує відвідини Папою посольства Росії на Via della Conciliazione, щоб чітки заявити про свою стурбованість війною. Він перебував там понад пів години», – заявив речник Ватикану Маттео Бруні.

    Другу добу триває війна з російськими окупантами. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 25 лютого видав наказ щодо надання медичної допомоги в умовах воєнного стану військовослужбовцям, які беруть участь в операції об’єднаних сил.

    Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей. Кремль офіційно заявив, що глава РФ Володимир Путін готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною про її нейтральний статус.

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вже очікує в Мінську російську делегацію для переговорів з Україною.

    Читайте також: Українець самотужки зупиняв колону ворожої техніки (відео)


    Теги: окупанти Папа Римський війна посольство традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війна Путіна проти України. Папа Римський всупереч традиції пішов до посольства РФ