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    Членство України в ЄС: Німеччина зробила важливу заяву

    Членство України в ЄС: Німеччина зробила важливу заяву
    фото: скріншот відео

    Бербок «Наразі настав момент для того, щоб зайняти дуже чітку позицію, позицію між війною та миром»

    Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС. Про це заявила міністерша закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у вівторок.

    «Ми наполягаємо на повному членстві України в ЄС. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, і це буде також наукою після цієї агресивної війни. Я хочу чітко сказати, що наразі не момент для того, щоб розглядати параграфи. Наразі настав момент для того, щоб зайняти дуже чітку позицію, позицію між війною та миром», – сказала Бербок.

    Як раніше повідомлялося, мністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 травня прибула з візитом до України. Вона відвідує Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами. Бербок стала першим членом уряду Німеччини, який вирушив до Києва з початку війни Росії проти України.

    8 травня Київ відвідувала спікерка Бундестагу ФРН Бербель Бас. Цього місяця Україну також відвідував лідер німецької партії ХДС Фрідріх Мерц.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
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    Членство України в ЄС: Німеччина зробила важливу заяву