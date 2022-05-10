Грузія також передала ЄС другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі передав послу ЄС Карлу Гарцелю другу частину необхідної для отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу анкети. Про це повідомило видання «Новости Грузия».

Заповнення другої частини опитувальника на вступ в ЄС є обов'язковою процедурою для отримання державою статусу кандидати в члени об'єднання. Друга частина анкети містила близько двох тисяч питань.

«Усього вийшло сім книг, і я з радістю передаю їх вам. Ми з нетерпінням очікуємо рішення Єврокомісії та її країн-членів», – заявив Гарібашвілі.

Наступним кроком, за словами посла ЄС Гарцля, стане висновок Єврокомісії щодо заявки Грузії. Виконавчий орган Євросоюзу на виконання прохання Євроради повинен оцінити заявки України, Грузії та Молдови.

На другий опитувальник потрібно було більше часу. Адже він набагато більший: майже 240 сторінок з приблизно двома тисячами запитань. Ця частина присвячена праву ЄС, яке називається acquis. Таким чином Єврокомісія прагне з'ясувати, які норми та правила діють в країні та наскільки впроваджене у ній європейське законодавство. Запитання розбиті на 33 глави. Це такі саме глави, за якими згодом мають вестися переговори про вступ до ЄС, наприклад, свобода руху товарів, система оподаткування чи довкілля та зміна клімату.

Дві останні країни подали свої заявки на членство в ЄС 3 березня після аналогічного рішення керівництва України. Раніше ж Грузія планувала подати офіційну заявку лише у 2024 році.

Нагадаємо, напередодні Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.