Карантин на Київщині: під заборону потрапили концерти та дискотеки



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Роботу нічних клубів заборонили

Ситуація із захворюванням на коронавірус в області з кожним днем стає все гострішою

На території Київської області на період карантину заборонено проведення концертів, крім тих, що проводяться закладами культури у власних приміщеннях та для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності. Рішення про це було прийняте 10 вересня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Крім того, обласною комісією заборонено:

проведення дискотек,

роботу розважальних закладів (нічних клубів),

діяльність закладів громадського харчування при організації дозвілля – ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо.

Заборону встановлено на час дії карантину.

При цьому наголошується, що вказані заклади можуть продовжувати працювати, але за умови дотримання карантинних обмежень.

«Ситуація із захворюванням на коронавірус в області з кожним днем стає все гострішою. На сьогодні вже 6554 лабораторно підтверджені випадки захворювання. Лише за добу виявлено 95 нових випадків. Тому я вкотре закликаю жителів Київщини бути відповідальними. І це стосується не лише вашого здоров’я, а й здоров’я ваших близьких, родичів, знайомих та людей, з якими ви щодня стикаєтесь на вулиці, у транспорті, на роботі. Не нехтуйте простими правилами безпеки! Носіть маски, мийте частіше руки, дотримуйтесь соціальної дистанції. Давайте подолаємо пандемію разом!» – підкреслив Володін.

Коронавірус в Україні

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Як повідомлялося, станом на 11 вересня у Київській області зафіксовано 6648 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 94 особи.

Нагадаємо, Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони. Також до «помаранчевої» зони увійдуть місто Ірпінь, місто Фастів, Києво-Святошинський район, Яготинський район.