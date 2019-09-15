В Україні спростували московську релігійну брехню



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Афонський монастир Ксенофонт Фото Facebook Андрій Ковальов

Вселенського Патріарха Варфоломія чекають на Афоні

19- 22 жовтня 2019 року Вселенського Патріарха Варфоломія чекають на урочистому богослужінні з нагоди 200-річчя відновлення головного храму монастиря Ксенофонт.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український політолог та релігієзнавець Андрій Ковальов.

«За інформацією насельників Ксенофонту Патріарх може завітати до афонського монастиря Ватопед», – повідомляє релігієзнавець.

«Ця інформація спростовує пропаганду, що розповсюджують російські паломники, що афонські монастирі, нібито не погодилися і не визнали рішення Вселенського Патріарха про надання Томосу про Автокефалію Православній Церкві України, а відтак нібито афонські монастирі більше не поминають Вселенського Патріарха і не пускають його на свою територію.

Це ще одна брехня Москви! Вчора я чув цю побрехеньку від багатьох російських паломників», – повідомив Ковальов.

Нагадаємо, між офісом Зеленського і представниками Константинополя виникли непорозуміння.