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    Варфоломій: Константинополь ніколи не втручатиметься у внутрішні справи УПЦ

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    Патріарх&nbsp;Варфоломій наголосив на важливості надання Томоса про автокефалію для новоствореної єдиної помісної Української православної церкви - Варфоломій: Константинополь ніколи не втручатиметься у внутрішні справи УПЦ
    Патріарх Варфоломій наголосив на важливості надання Томоса про автокефалію для новоствореної єдиної помісної Української православної церкви

    «Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так само і тепер ми дали вам незалежність», - заявив Вселенський патріарх Варфоломій

    Константинополь ніколи не втручатиметься у внутрішні справи Української православної церкви, адже вона повністю незалежна.

    Про це йдеться у повідомленні відділу преси та зв’язків Вселенського патріархату, повідомляють в УПЦ.

    «Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так само і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої Церкви виконувати своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української православної церкви. Вона – повністю незалежна й автокефальна. Звідси, з Константинополя, з Фанару, вона буде мати тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх її справи», – таку думку висловив Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, цитує пресслужба УПЦ.

    Зазначається також, що Варфоломій, вітаючи у патріаршій резиденції Зеленського, наголосив на важливості надання Томоса про автокефалію для новоствореної єдиної помісної Української православної церкви.

    «Ми просимо, щоб вона завжди мала ваш високий захист і Вашу підтримку в тій роботі, яку вона вже почала для українського народу», - зазначив Варфоломій.

    Нагадаємо, 8 серпня Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм.

    Вселенський патріарх провів екскурсію Зеленському у соборі Святого Георгія.

    За інформацією ЗМІ, між офісом Зеленського і представниками Константинополя виникли непорозуміння.

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