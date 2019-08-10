Варфоломій: Константинополь ніколи не втручатиметься у внутрішні справи УПЦ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патріарх Варфоломій наголосив на важливості надання Томоса про автокефалію для новоствореної єдиної помісної Української православної церкви

«Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так само і тепер ми дали вам незалежність», - заявив Вселенський патріарх Варфоломій

Константинополь ніколи не втручатиметься у внутрішні справи Української православної церкви, адже вона повністю незалежна.

Про це йдеться у повідомленні відділу преси та зв’язків Вселенського патріархату, повідомляють в УПЦ.

«Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так само і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої Церкви виконувати своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української православної церкви. Вона – повністю незалежна й автокефальна. Звідси, з Константинополя, з Фанару, вона буде мати тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх її справи», – таку думку висловив Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, цитує пресслужба УПЦ.

Зазначається також, що Варфоломій, вітаючи у патріаршій резиденції Зеленського, наголосив на важливості надання Томоса про автокефалію для новоствореної єдиної помісної Української православної церкви.

«Ми просимо, щоб вона завжди мала ваш високий захист і Вашу підтримку в тій роботі, яку вона вже почала для українського народу», - зазначив Варфоломій.

Нагадаємо, 8 серпня Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм.

Вселенський патріарх провів екскурсію Зеленському у соборі Святого Георгія.

За інформацією ЗМІ, між офісом Зеленського і представниками Константинополя виникли непорозуміння.