Між офісом Зеленського і представниками Константинополя виникли непорозуміння



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Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм Фото:GETTY IMAGES

В команді президента відмовилася підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС

Під час першої зустрічі Володимира Зеленського з Вселенським патріархом Варфоломієм не було підписано спільної заяви, як планували напередодні

Про це повідомляє ВВС Україна.

За даними журналістів, зустріч з патріархом була ініціативою саме Зеленського і співрозмовники оцінювали такий крок президента як хороший знак і спроби налагодити хороші відносини з Константинополем.

Зеленський в резиденції патріарха спілкувався з Варфоломієм і в вузькому колі, і в розширеному форматі за участю делегацій без журналістів. Також президент і патріарх більше години разом обідали.

Кілька співрозмовників видання розповіли, що зустріч і розмова пройшли нормально, в «позитивному настрої».

Але перед зустріччю між представниками Константинополя та Офісом Зеленського виникли непорозуміння.

Зокрема, спочатку планувалося, що патріарх і президент України підпишуть спільну заяву. Про ці плани повідомляли як джерела в Києві, так і в Стамбулі.

Однак в останній момент сторони не зрозуміли один одного і, як стверджують співрозмовники, в команді президента відмовилася підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС.

За словами одного зі співрозмовників, заява переважно мала стосуватися екологічної тематики, адже Варфоломій відомий своєю діяльністю в цій сфері.

Співрозмовники видання не змогли пояснити, чому ОПУ не сподобалася заява на екологічну тему, і зазначають, що там не було політичних провокаційних формулювань.

Після зустрічі Зеленський не спілкувався з журналістами, які зібралися в патріархії.

В Офісі президента відмовилися відповісти на питання, чому не було підписано спільну заяву.

Нагадаємо: Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм.

Вселенський патріарх провів екскурсію Зеленському у соборі Святого Георгія.