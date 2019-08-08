Між офісом Зеленського і представниками Константинополя виникли непорозуміння
Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм
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В команді президента відмовилася підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС
Під час першої зустрічі Володимира Зеленського з Вселенським патріархом Варфоломієм не було підписано спільної заяви, як планували напередодні
Про це повідомляє ВВС Україна.
За даними журналістів, зустріч з патріархом була ініціативою саме Зеленського і співрозмовники оцінювали такий крок президента як хороший знак і спроби налагодити хороші відносини з Константинополем.
Зеленський в резиденції патріарха спілкувався з Варфоломієм і в вузькому колі, і в розширеному форматі за участю делегацій без журналістів. Також президент і патріарх більше години разом обідали.
Кілька співрозмовників видання розповіли, що зустріч і розмова пройшли нормально, в «позитивному настрої».
Але перед зустріччю між представниками Константинополя та Офісом Зеленського виникли непорозуміння.
Зокрема, спочатку планувалося, що патріарх і президент України підпишуть спільну заяву. Про ці плани повідомляли як джерела в Києві, так і в Стамбулі.
Однак в останній момент сторони не зрозуміли один одного і, як стверджують співрозмовники, в команді президента відмовилася підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС.
За словами одного зі співрозмовників, заява переважно мала стосуватися екологічної тематики, адже Варфоломій відомий своєю діяльністю в цій сфері.
Співрозмовники видання не змогли пояснити, чому ОПУ не сподобалася заява на екологічну тему, і зазначають, що там не було політичних провокаційних формулювань.
Після зустрічі Зеленський не спілкувався з журналістами, які зібралися в патріархії.
В Офісі президента відмовилися відповісти на питання, чому не було підписано спільну заяву.
Нагадаємо: Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм.
Вселенський патріарх провів екскурсію Зеленському у соборі Святого Георгія.