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    Політика

    Між офісом Зеленського і представниками Константинополя виникли непорозуміння

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    <p>Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм</p> <p>Фото:GETTY IMAGES</p> - Між офісом Зеленського і представниками Константинополя виникли непорозуміння

    Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм

    Фото:GETTY IMAGES

    В команді президента відмовилася підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС

    Під час першої зустрічі Володимира Зеленського з Вселенським патріархом Варфоломієм не було підписано спільної заяви, як планували напередодні

    Про це повідомляє ВВС Україна.

    За даними журналістів, зустріч з патріархом була ініціативою саме Зеленського і співрозмовники оцінювали такий крок президента як хороший знак і спроби налагодити хороші відносини з Константинополем. 

    Зеленський в резиденції патріарха спілкувався з Варфоломієм і в вузькому колі, і в розширеному форматі за участю делегацій без журналістів. Також президент і патріарх більше години разом обідали.

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    Кілька співрозмовників видання розповіли, що зустріч і розмова пройшли нормально, в «позитивному настрої».

    Але перед зустріччю між представниками Константинополя та Офісом Зеленського виникли непорозуміння.

    Зокрема, спочатку планувалося, що патріарх і президент України підпишуть спільну заяву. Про ці плани повідомляли як джерела в Києві, так і в Стамбулі.

    Однак в останній момент сторони не зрозуміли один одного і, як стверджують співрозмовники, в команді президента відмовилася підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС.

    За словами одного зі співрозмовників, заява переважно мала стосуватися екологічної тематики, адже Варфоломій відомий своєю діяльністю в цій сфері.

    Співрозмовники видання не змогли пояснити, чому ОПУ не сподобалася заява на екологічну тему, і зазначають, що там не було політичних провокаційних формулювань.

    Після зустрічі Зеленський не спілкувався з журналістами, які зібралися в патріархії.

    В Офісі президента відмовилися відповісти на питання, чому не було підписано спільну заяву.

    Нагадаємо: Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм.

    Вселенський патріарх провів екскурсію Зеленському у соборі Святого Георгія.

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