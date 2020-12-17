Заперечення Covid-19 та заяви Трампа. Названа брехня 2020 року

На другому місці – заяви Трампа про «вкрадені» голоси на виборах.

Перше місце за «брехню року» отримало заперечення та приниження пандемії Covid-19

Брехнею 2020 року названо заперечення або применшення коронавірусу. На другому місці стоїть чинний глава Білого дому Дональд Трамп з заявами про те, що результати виборів президента США сфальсифіковані, повідомляє фактчекінговий проєкт PolitiFact, після голосування на своєму сервісі.

«Коли ми редакцією розглядали, що вибрати «брехнею року», то була пропозиція назвати заяви Трампа щодо фальсифікацій. Однак вибрали саме заперечення коронавірусу, адже це стосується здоров'я всіх нас», – заявив головний редактор PolitiFact Енджі Холан.

Через заперечення коронавірусної інфекції, мільйони людей почали сумніватися в ефективності використання захисних масок, багато поширювали «теорії змови» і применшували небезпеку вірусу, а також висловлювали недовіру медикам, які борються з Covid-19.

Щорічно редактори PolitiFact аналізують найбільш неточні твердження за рік, щоб зробити одне з них Брехнею року.

«Перемога» присуджується заявою або набором вимог, які мали істотний вплив на спотворення реальних фактів.

Нагадаємо, що 17 грудня, у світі за добу виявили рекордну кількість хворих на Covid-19.