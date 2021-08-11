Вчені назвали ознаки ранньої смерті у жінок

Вчені виявили, що зменшення зросту може говорити про підвищений ризик швидкої смерті від серцево-судинних захворювань

Зменшення росту в середньому віці у жінок може свідчити про підвищений ризик ранньої смерті. Про це говорять результати дослідження вчених зі Швеції та Данії, передає BMJ Open.

Як відзначили експерти, у багатьох людей після 50 років спостерігається зменшення росту. Ці процеси обумовлені уплощением хребетних дисків, викривленням постави, а також компресійними переломами.

Разом з тим вчені виявили, що зменшення зросту може говорити про підвищений ризик швидкої смерті від серцево-судинних захворювань.

У дослідженні взяли участь 2406 жінок, які народилися в проміжку між 1908 і 1952 роками. Два рази їм вимірювали зріст - коли їм було від 30 до 60 років і через 10-13 років. В середньому за вказаний період зростання учасниць дослідження зменшувався на 0,8 см, однак у деяких цей показник досяг 14 см.

Після другого вимірювання дослідники відстежили причини смерті випробовуваних.

Протягом 19 років загинули 625 жінок, і у 157 з них причиною смерті стали серцево-судинні захворювання. Вчені встановили, що значне зменшення росту вказувало на майже дворазове підвищення ризику смерті від серцево-судинних хвороб.

Експерти порекомендували уважно стежити за зменшенням зросту, щоб своєчасно виявляти ризик розвитку зазначених захворювань.

До слова, до повторного зараження коронавірусною інфекцією схильні люди з ослабленим імунітетом, нирковою недостатністю, ураженням печінки і ті, хто проходить лікування від онкологічних захворювань або недавно переніс трансплантацію органів.