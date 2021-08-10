Загострення на Донбасі, секс-скандал, спійманий «смотрящій». Новини 10 серпня за хвилину

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу

«Главком» зібрав головні новини за 10 серпня

У вівторок, 10 серпня, у результаті ворожого обстрілу на Донбасі троє українських військових отримали поранення. Постраждалих військових госпіталізували.

На Італію насувається антициклон Люцифер, який утворився над пустелею Сахара в Африці. Антициклон принесе спеку до +48 градусів.

Окружний адміністративний суд України задовольнив позов судді Конституційного суду Олександра Литвинова до Конституційного суду і Державної казначейської служби щодо нарахування та виплати йому винагороди за період з 18 квітня 2020 року по 28 серпня 2020 року.

Дві молоді жінки звинуватили знаного актора, зірку радянського кінохіта «У бій ідуть лише «старики», народного артиста Володимира Талашка у сексуальних домаганнях.

Артист, який нині є викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, нібито неодноразово примушував до інтимних стосунків не лише своїх студенток, а й абітурієнток, що лише закінчили школу та приїхали вступати до вишу. Талашко відреагував на звинувачення у домаганнях. Мінкульт ініціює розслідування.

Служба безпеки провела масштабну спецоперацію із викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу.





Лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, вперше з грудня 2019 року приїхала на свою роботу в ангіоопераційну, де розпочне відновлення практичних навичок.

Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус заявив, що він втік від викрадачів, які планували його вбити.

Україна цього року може зібрати до 32 млн тонн врожаю пшениці, що є рекордним показником за всю історію незалежності.

Українці готові знову обрати Зеленського президентом. Якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі знову отримав би Володимир Зеленський.

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