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    Вчені назвали групу ризику повторного зараження коронавірусом

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    Вчені назвали групу ризику повторного зараження коронавірусом - Вчені назвали групу ризику повторного зараження коронавірусом
    Вчені назвали групу ризику повторного зараження коронавірусом
    Фото з відкритих джерел

    У більшості хворих, які повторно заразилися коронавірусом, були захворювання на зразок діабету, гіпертонії або імунних порушен

    До повторного зараження коронавірусною інфекцією схильні люди з ослабленим імунітетом, нирковою недостатністю, ураженням печінки і ті, хто проходить лікування від онкологічних захворювань або недавно переніс трансплантацію органів. Такої думки дотримуються американські вчені, узагальнююча стаття яких була розміщена на порталі medRxiv.

    Дослідники з Наукового центру здоров'я Техаського університету в Х'юстоні разом з фахівцями Медичного центру Університету Вандербільта в Нешвіллі проаналізували електронну базу медичних карт США і відібрали для дослідження 23 пацієнта, які повторно заразилися SARS-CoV-2, згідно з результатами ПЛР-тестів.

    Середній вік пацієнтів склав 64,5 роки, у більшості були захворювання на зразок діабету, гіпертонії або імунних порушень.

    Також переважна частина страждала ожирінням і мала шкідливі звички, такі як куріння.

    За підсумками геномного аналізу з'ясувалося, що у всіх випадках мало місце повторне зараження, а не прихований перебіг початкового варіанта захворювання.

    Вчені відзначили, що 70 відсотків пацієнтів були госпіталізовані як в ході першого епізоду хвороби, так і в ході другого. Таким чином, фахівці припустили, що повторне інфікування протікає не легше першого.

    Ті, хто перехворів на коронавірус в легкій формі також можуть повторно заразитися, підкреслили дослідники, але ризик важкого перебігу хвороби у них мінімальний.

    У зв'язку з цим, помітили вчені, громадяни, які перенесли Covid-19 у важкій формі, повинні бути гранично пильні і уважні до свого здоров'я.

    Теги: здоров'я хвороби коронавірус
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    Вчені назвали групу ризику повторного зараження коронавірусом