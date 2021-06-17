Вчені назвали групу ризику повторного зараження коронавірусом

У більшості хворих, які повторно заразилися коронавірусом, були захворювання на зразок діабету, гіпертонії або імунних порушен

До повторного зараження коронавірусною інфекцією схильні люди з ослабленим імунітетом, нирковою недостатністю, ураженням печінки і ті, хто проходить лікування від онкологічних захворювань або недавно переніс трансплантацію органів. Такої думки дотримуються американські вчені, узагальнююча стаття яких була розміщена на порталі medRxiv.

Дослідники з Наукового центру здоров'я Техаського університету в Х'юстоні разом з фахівцями Медичного центру Університету Вандербільта в Нешвіллі проаналізували електронну базу медичних карт США і відібрали для дослідження 23 пацієнта, які повторно заразилися SARS-CoV-2, згідно з результатами ПЛР-тестів.

Середній вік пацієнтів склав 64,5 роки, у більшості були захворювання на зразок діабету, гіпертонії або імунних порушень.

Також переважна частина страждала ожирінням і мала шкідливі звички, такі як куріння.

За підсумками геномного аналізу з'ясувалося, що у всіх випадках мало місце повторне зараження, а не прихований перебіг початкового варіанта захворювання.

Вчені відзначили, що 70 відсотків пацієнтів були госпіталізовані як в ході першого епізоду хвороби, так і в ході другого. Таким чином, фахівці припустили, що повторне інфікування протікає не легше першого.

Ті, хто перехворів на коронавірус в легкій формі також можуть повторно заразитися, підкреслили дослідники, але ризик важкого перебігу хвороби у них мінімальний.

У зв'язку з цим, помітили вчені, громадяни, які перенесли Covid-19 у важкій формі, повинні бути гранично пильні і уважні до свого здоров'я.