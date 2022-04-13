Велика Британія ввела санкції проти Медведчука

Санкції проти Медведчука були введені в рамках нового пакету обмежувальних заходів проти Росії

Сьогодні, 13 квітня, Велика Британія ввела санкції проти затриманого народного депутата України Віктора Медведчука. Тепер всі його активи на території Сполученого Королівства заморожені. Про це повідомляє уряд Британії.

Санкції проти Медведчука були введені в рамках нового пакету обмежувальних заходів проти Росії.

У Британії його дії вважаю дестабілізуючими, підриваючими або загрозливими територіальній цілісності, суверенітету або Незалежності України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів подробиці затримання Медведчука.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

27 лютого Медведчук втік з-під арешту. Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.