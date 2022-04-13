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    Події в Україні

    «Хотів втекти за кордон»: Зеленський розповів подробиці затримання Медведчука

    Зеленський розкритикував Медведчука за використання військового камуфляжу - «Хотів втекти за кордон»: Зеленський розповів подробиці затримання Медведчука
    Зеленський розкритикував Медведчука за використання військового камуфляжу
    фото з відкритих джерел

    Президент запропонував РФ обміняти кума Путіна на українців, які у полоні окупантів

    Голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» й кума президента Росії Віктора Медведчука затримали, коли він, замаскувавшись під українського військового, намагався втекти з України. Про це повідомив під час нічного відеозвернення президент України Володимир Зеленський.

    За словами глави держави, проросійський політик 48 днів ховався в Україні й нарешті вирішив спробувати втекти за межі держави. Зеленський розкритикував Медведчука за використання військового камуфляжу.

    «Що ж, для цього космонавта у поганому сенсі слова спрацювало знамените «Поєхалі». Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватися. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу», – сказав президент.

    Глава держави запропонував РФ обміняти кума Путіна на українських чоловіків і жінок, яких окупанти забрали в полон.

    Служба безпеки України затримала Медведчука

    Служба безпеки України затримала Медведчука

    «Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість», – сказав він.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    27 лютого Медведчук втік з-під арешту. Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    «Хотів втекти за кордон»: Зеленський розповів подробиці затримання Медведчука