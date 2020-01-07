Венеціанська комісія у Польщі дасть оцінку змінам до скандальних судових законів



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Делегація Венеціанської комісії прибуде до Варшави 9-10 січня

Представники Венеціанської комісії відвідають з візитом Польщу 9-10 січня, щоб на прохання маршалка Сенату країни дати оцінку новим змінам до законів про судочинство.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Венеційської комісії.

«Другого січня 2020 року Венеціанська комісія отримала від маршалка Сенату Польщі Томаша Гродзького запит на оцінку змін у законах про судочинство, прийнятих польським Сеймом 20 грудня 2019 року. Зміни розглядатимуться Сенатом на найближчій сесії у січні, а тому офіс Венеційської комісії схвалив підготовку представниками комісії негайної оцінки», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, делегація Венеціанської комісії прибуде до Варшави 9-10 січня для проведення зустрічей з представниками влади та іншими співрозмовниками.

Ця ініціатива маршалка Сенату Гродзького, який є представником опозиції, викликала критичну реакцію у представників влади Польщі. Зокрема, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро зазначив, що лист Гродзького – це «прохання на колінах», аби хтось дозволив Польщі реформувати свою систему судочинства. На його переконання, «поляки мають свою гідність, свою мову і свою юридичну культуру», відтак повинні самостійно приймати такі рішення без підказок ззовні.

Як повідомлялося, 20 грудня Сейм Польщі ухвалив чергові зміни до законів про Верховний суд, а також про устрій загальних, військових та адміністративних судів. У результаті прийнятих змін запроваджується дисциплінарна відповідальність суддів за дії чи відмову від дій, які можуть унеможливити чи ускладнити функціонування правової системи, за дії, які ставлять під сумнів обрання суддів чи публічні дії, які не поєднуються з принципом незалежності судів та суддів. Змінами передбачається, що дисциплінарний речник суду матиме право ініціювати справу проти будь-якого судді. Змінами розширюються повноваження контрольної палати та публічних справ Верховного суду РП, а також запроваджуються зміни щодо обрання голови Верховного суду країни. Ними також забороняється Верховному суду ставити під сумнів дії та повноваження конституційних органів влади країни. Прийняті зміни у нижній палаті парламенту РП тепер повинні потрапити на розгляд Сенату країни, більшість у якому мають представники опозиції.

У багатьох містах Польщі проти прийняття цих змін відбулися масові маніфестації громадськості, опозиції та представників судової гілки влади. Зокрема, нинішня голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф у відкритому зверненні наголосила, що пропозиції провладної партії Польщі щодо реформування судової системи країни насправді є «ліквідацією системи судочинства», а в подальшій перспективі це призведе до виходу країни з ЄС. Речник з громадянських прав РП Адам Боднар також підкреслив, що це є кроком до Polexit.

Речник Єврокомісії з питань права Крістіан Віганд тоді заявив, що Європейська комісія радить владним інституціям Польщі утриматися від будь-яких дій щодо розгляду законопроєкту про правову реформу до проведення консультацій із Венеційською комісією та всіма зацікавленими сторонами в країні. Реагуючи на це, речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що заклик Єврокомісії утриматися від швидких законодавчих змін у системі судочинства Польщі є хибним. Він пояснив, що побоювання Єврокомісії є абсолютно безпідставними.