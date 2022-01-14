Верховний суд США скасував наказ Байдена про обов’язкову вакцинацію працівників великих компаній

Президент Байден сказав, що розчарований рішенням «заблокувати розсудливі життєво важливі вимоги до співробітників великих підприємств

Верховний суд США заблокував вимогу обов’язкової вакцинації для працівників великих компаній або щотижневого тестування своїм коштом. Судді у Вищому суді країни заявили, що мандат перевищує повноваження адміністрації президента Джо Байдена. Про це повідомляє BBC.

Президент Байден сказав, що розчарований рішенням «заблокувати розсудливі життєво важливі вимоги до співробітників великих підприємств, які були засновані як на науці, так і на законі».

«Це не заважає мені використовувати свій голос як президента, щоб виступати за те, щоб роботодавці робили правильно для захисту здоров’я та економіки американців», — сказав він.

Мандат адміністрації на вакцинацію на робочому місці вимагав би, щоб працівники отримували щеплення від коронавірусу або проходили щотижневе тестування, носили маски і робили все це своїм коштом.

Адміністрація Байдена підрахувала, що введення вимоги про вакцинацію для великих роботодавців врятує 6 500 життів і запобіжить 250 000 госпіталізацій протягом шести місяців.