«Омікрон» став домінуючим штамом у Туреччині

Штам коронавірусу Омікрон» став домінуючим у Туреччині

Влада Туреччини не закрила в'їзд у країну на тлі пандемії коронавірусу

Глава турецького мінохоронздоров'я Фахреттін Коджа розповів у Twitter, що в країні домінує «Омікрон»-штам коронавірусу.

За його словами, за поточний місяць кількість хворих збільшилася вчетверо порівняно з груднем минулого року.

«Однак госпіталізується менше тих, хто заразився порівняно з першими хвилями епідемії. Необхідна обережність. Будемо ж завбачливі та обережні», — написав Коджа.

Наприкінці минулого року Коджа зазначав, що збільшився добовий приріст випадків Covid-19 у республіці через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım. pic.twitter.com/QLxbljRADX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2022

Влада Туреччини нині не закрила в'їзд у країну на тлі пандемії коронавірусу. Туристи можуть відвідувати країну, незважаючи на наявність низки коронавірусних обмежень.

Сьогодні також ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом.

Ще Всесвітня організація охорони здоров'я вважає новий штам Covid-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян.

«Хоча «Омікрон» викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з «Дельтою», він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення», – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Також ВООЗ нещодавно назвав нові симптоми штаму «Омікрон».

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я зробила прогноз щодо подальшого розвитку пандемії. Згідно з ним, гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

Читайте також: