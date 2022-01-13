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    «Омікрон» став домінуючим штамом у Туреччині

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    Штам коронавірусу Омікрон» став домінуючим у Туреччині
    фото: Depositphotos

    Влада Туреччини не закрила в'їзд у країну на тлі пандемії коронавірусу

    Глава турецького мінохоронздоров'я Фахреттін Коджа розповів у Twitter, що в країні домінує «Омікрон»-штам коронавірусу.

    За його словами, за поточний місяць кількість хворих збільшилася вчетверо порівняно з груднем минулого року.

    «Однак госпіталізується менше тих, хто заразився порівняно з першими хвилями епідемії. Необхідна обережність. Будемо ж завбачливі та обережні», — написав Коджа.

    Наприкінці минулого року Коджа зазначав, що збільшився добовий приріст випадків Covid-19 у республіці через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон».

    Влада Туреччини нині не закрила в'їзд у країну на тлі пандемії коронавірусу. Туристи можуть відвідувати країну, незважаючи на наявність низки коронавірусних обмежень.

    Сьогодні також ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом.

    Ще Всесвітня організація охорони здоров'я вважає новий штам Covid-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян.

    «Хоча «Омікрон» викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з «Дельтою», він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення», – зазначив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

    Також ВООЗ нещодавно назвав нові симптоми штаму «Омікрон».

    Нагадаємо, наприкінці 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я зробила прогноз щодо подальшого розвитку пандемії. Згідно з ним, гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: Туреччина щеплення ВООЗ коронавірус
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    «Омікрон» став домінуючим штамом у Туреччині