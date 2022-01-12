ВООЗ назвав нові симптоми штаму «Омікрон»

Медики підкреслили, що люди, які перехворіли на інший штам Covid-19, не захищені від «Омікрону»

Деякі хворі скаржаться на діарею або блювоту, які змушують їх часто користуватися туалетом

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередили, що виявлений у листопаді 2021 року «Омікрон»-штам коронавірусної інфекції дедалі більше поширюється у світі та стає домінуючим варіантом Covid-19. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Також експерти назвали два симптоми, які можуть виявлятися у низки хворих при відвідуванні туалету.

Медики закликали звертати особливу увагу на появу задишки, утрудненого дихання, стомлюваності, болю у м'язах або тілі, головного болю, болю у горлі, закладеності носа чи нежиті. Ці сигнали можуть допомогти вчасно розпізнати наявність інфекції. Також деякі хворі скаржаться на діарею або блювоту, які змушують їх часто користуватися туалетом.

Зазвичай це супроводжується високою температурою, частим кашлем, а також втратою або зміною нюху або смаку, зазначили лікарі. Вони також підкреслили, що люди, які перехворіли на інший штам Covid-19, не захищені від «Омікрону», так що необхідно дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки та у разі підозри на появу інфекції звернутися за медичною допомогою.

Раніше засновник компанії Microsoft , мільярдер Білл Гейтс оцінив ймовірність появи нового більш заразного штаму коронавірусу цього року. На думку мільярдера, поява більш заразного варіанта Covid-19 у 2022 році є малоймовірною.