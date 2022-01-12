  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    ВООЗ назвав нові симптоми штаму «Омікрон»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Медики підкреслили, що люди, які перехворіли на інший штам Covid-19, не захищені від &laquo;Омікрону&raquo; - ВООЗ назвав нові симптоми штаму «Омікрон»
    Медики підкреслили, що люди, які перехворіли на інший штам Covid-19, не захищені від «Омікрону»
    фото з відкритих джерел

    Деякі хворі скаржаться на діарею або блювоту, які змушують їх часто користуватися туалетом

    Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередили, що виявлений у листопаді 2021 року «Омікрон»-штам коронавірусної інфекції дедалі більше поширюється у світі та стає домінуючим варіантом Covid-19. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

    Також експерти назвали два симптоми, які можуть виявлятися у низки хворих при відвідуванні туалету.

    Медики закликали звертати особливу увагу на появу задишки, утрудненого дихання, стомлюваності, болю у м'язах або тілі, головного болю, болю у горлі, закладеності носа чи нежиті. Ці сигнали можуть допомогти вчасно розпізнати наявність інфекції. Також деякі хворі скаржаться на діарею або блювоту, які змушують їх часто користуватися туалетом.

    Зазвичай це супроводжується високою температурою, частим кашлем, а також втратою або зміною нюху або смаку, зазначили лікарі. Вони також підкреслили, що люди, які перехворіли на інший штам Covid-19, не захищені від «Омікрону», так що необхідно дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки та у разі підозри на появу інфекції звернутися за медичною допомогою.

    Раніше засновник компанії Microsoft , мільярдер Білл Гейтс оцінив ймовірність появи нового більш заразного штаму коронавірусу цього року. На думку мільярдера, поява більш заразного варіанта Covid-19 у 2022 році є малоймовірною.

    Читайте також: П’ять ключових причин боятися «Омікрона»
    Теги: Білл Гейтс ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ВООЗ назвав нові симптоми штаму «Омікрон»