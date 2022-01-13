Covid-штам «Омікрон» є особливо небезпечним для невакцинованих – ВООЗ

Очільник ВООЗ також заявив про ризик появи більш небезпечного Covid-штаму, ніж «Омікрон»

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають новий штам Covid-19 особливо небезпечним для невакцинованих громадян. Відповідну заяву озвучив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, повідомляє The Guardian.

«Хоча «Омікрон« викликає менш тяжке захворювання, як порівняти з «Дельтоюм, він залишається небезпечним вірусом, особливо для тих, хто не має щеплення», - вказав він.

Гебреїсус хотів, щоб до кінця вересня 2021 року в кожній країні вакцинували 10% населення, до кінця грудня - 40%, а до середини 2022 року - 70%. Однак, вказав очільник ВООЗ, 90 країн все ще не досягли 40%, а 36 із них не щепили й 10% громадян.

«Ми не можемо дозволити цьому вірусу вільно поширюватися і не повинні розмахувати білим прапором, особливо коли стільки людей довкола залишаються невакцинованимим, - підкреслив він.

За словами Гебреїсуса, понад 85% населення Африки досі не отримали жодної дози вакцини проти коронавірусу.

«Ми не зможемо покласти край гострій фазі пандемії, якщо не ліквідуємо цей розривм, - наголосив очільник ВООЗ.

Він додав, що «переважна більшістьм людей, які потрапили до лікарень через захворювання на Covid-19, не були вакциновані.

«Більше випадків передавання означає більше госпіталізацій, більше смертей, більше людей, які не працюють, зокрема вчителів та медичних працівників, і більше ризику появи іншого варіанту, який ще більш заразний та смертоносний, ніж «Омікрон», – висловився Гебреїсус.

Коментуючи інформацію про те, що кількість пов'язаних із коронавірусом смертей в усьому світі стабілізувалася на рівні близько 50 тисяч на тиждень, очільник ВООЗ сказав: «Навчитися жити з цим вірусом не означає, що ми можемо або маємо миритися з такою кількістю смертейм.