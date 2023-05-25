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Вибори у США: головний суперник Трампа розповів про плани врегулювання війни в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибори у США: головний суперник Трампа розповів про плани врегулювання війни в Україні
губернатор Флориди Рон Десантіс
фото з відкритих джерел

Десантіс сказав, що хотів би побачити «врегулювання» війни в Україні

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем колишнього президента Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягнутими у війну Москви проти України. Про це він сказав у першому після висунення своєї кандидатури на виборах інтерв’ю для Fox News.

Десантіс відповідав на запитання ведучого стосовно своїх дій щодо російсько-української війни у перший день на посаді президента США.

Кандидат сказав, що хотів би побачити «врегулювання» війни в Україні. При цьому він наголосив, що війська США не мають бути втягненими в цю війну.

«Я б хотів побачити врегулювання цього (війни – ред.). Я б не хотів бачити масштабнішої війни. Я думаю, що абсолютно невідомо, як це (війна – ред.) буде виглядати у січні 2025 року. Але я б не хотів бачити США з їхніми військами втягненими у війну в Росії чи в Україні», – сказав губернатор Флориди.

Раніше повідомлялося, що головний суперник Трампа офіційно оголосив про участь у президентських виборах.

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Теги: війна Флорида США

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