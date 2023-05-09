Готували теракти проти Залужного та спецпризначенців: СБУ затримала російських агентів

Керівником агентурної групи країни-агресора був мешканець Запоріжжя, колишній військовий

Контррозвідники Служби безпеки нейтралі зували агентурну мережу ФСБ РФ у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону і залучені до виконання бойових завдань на південному фронті. Для цього російська агентура збирала «погодинну» інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників.

Отримані відомості передавали до ФСБ у вигляді електронних геолокацій, медіафайлів і текстових повідомлень через закритий чат у месенджері Телеграм. За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари крилатими або балістичними ракетами.

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Крім того, загарбники розглядали «варіант» фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівок, які планували встановити в районах базування Сил оборони.

Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх «кураторів» з ФСБ $4 тис. «авансу». Однак, контррозвідники Служби безпеки спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисників, задокументували злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, керівником агентурної групи країни-агресора був мешканець Запоріжжя, колишній військовий.

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Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням «організувати» йому «контакт» з російською спецслужбою.

Невдовзі у приватній переписці на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ, який поставив йому завдання розвідувально-підривної діяльності проти України. Для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя.

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За вказівкою ФСБ водій «в темну» використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі. Крім того, зрадники «наводили» ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди на території регіону.

Також вони підшукували своїх «однодумців» для потенційного вербування та включення до складу агентурної групи ФСБ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих співробітники СБУ вилучили:

автомат Калашникова АК-47

майже 1 тис. боєприпасів різного калібру

бойові та димові гранати з комплектуючими.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала двох учасників розгалуженої агентурної мережі ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини. П’ятьох їхніх спільників було затримано під час контрдиверсійних заходів української спецслужби у грудні 2022 та на початку весни поточного року.