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Норвегія надасть Україні додаткове озброєння: що отримають ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Норвегія надасть Україні додаткове озброєння: що отримають ЗСУ
Норвегія ухвалила історичний пакет допомоги, заснувавши фонд підтримки України
фото ілюстративне

ЗСУ отримають реактивні систем залпового вогню MLRS та контрбатарейні радари Arthur

Україна змогла домовитись з Норвегією про передачу додаткового озброєння для України. Про це повідомив спікер українського парламенту, передає «Укрінформ».

«У Норвегії нам вдалося домовитися про отримання додаткових Nasams, про передачу Україні реактивних систем залпового вогню MLRS, контрбатарейних радарів Arthur та іншого необхідного озброєння», – зазначив Стефанчук.

Раніше Норвегія ухвалила історичний пакет допомоги, заснувавши фонд підтримки України, який передбачає 75 млрд норвезьких крон. Він буде розрахований на п'ять років, тобто і на період воєнного стану, і на період відбудови.

Нагадаємо, раніше Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів.

До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед».

Теги: Норвегія війна Україна ЗСУ

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