Норвегія надасть Україні додаткове озброєння: що отримають ЗСУ

ЗСУ отримають реактивні систем залпового вогню MLRS та контрбатарейні радари Arthur

Україна змогла домовитись з Норвегією про передачу додаткового озброєння для України. Про це повідомив спікер українського парламенту, передає «Укрінформ».

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«У Норвегії нам вдалося домовитися про отримання додаткових Nasams, про передачу Україні реактивних систем залпового вогню MLRS, контрбатарейних радарів Arthur та іншого необхідного озброєння», – зазначив Стефанчук.

Раніше Норвегія ухвалила історичний пакет допомоги, заснувавши фонд підтримки України, який передбачає 75 млрд норвезьких крон. Він буде розрахований на п'ять років, тобто і на період воєнного стану, і на період відбудови.

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Нагадаємо, раніше Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів.

До слова, триває 454-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох дронів «Шахед».