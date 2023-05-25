Рон ДеСантіс балотується в президенти США. Чому це важливо для України

ДеСантіс робив доволі неоднозначні коментарі – назвавши російську агресію в Україні територіальним спором

Тепер офіційно. Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив, що балотується в президенти США. Він виступав проти надання Україні F16, але назвав Путіна воєнним злочинцем. Схоже, тепер у республіканців вимальовуються два основних кандидати на праймеріз (наразі в опитуваннях ДеСантіс має 2 місце після Трампа). Хто він такий і що говорив про Україну та Росію?

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ДеСантіс виріс у Флориді, має італійське коріння. 44 роки. Католик, одружений, троє дітей. Закінчив Єль і Гарвард. Служив в армії, де опікувався юридичними питаннями. Одне з місць служби – військова в’язниця Гуантанамо. З 2013 по 2018 – конгресмен. З 2019 – губернатор штату Флорида.

ДеСантіс веде консервативну політику, яка багато в чому збігається з баченням Дональда Трампа. Займає критичну позицію щодо мігрантів та права на аборти, водночас підтримує розширення збройних прав та обмеження у шкільних програмах курсів про расові та гендерні питання.

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Це якщо супер коротко про внутрішні речі. Яка позиція в ДеСантіса щодо України? В свіжому коментарі Fox News він сказав, що хоче «врегулювання», а не ширшої війни: «Невідомо, як це виглядатиме в січні 2025. Але я не хотів би, щоб США з військами були втягнуті у війну в Росії чи Україні».

При цьому в березні ДеСантіс зробив доволі неоднозначні коментарі – назвавши російську агресію в Україні територіальним спором. «Хоча США мають багато важливих національних інтересів... подальше вплутування в територіальний спір між Україною та Росією не є одним із них».

«Фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за необмеженим чеком «стільки, скільки потрібно», без будь-яких визначених цілей або підзвітності, відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни», – сказав ДеСантіс.

Тоді ж Рон ДеСантіс виступив проти надання Україні F16 і далекобійних ракет. На його думку, це б створило ризик втягнення США у конфлікт з Росією та наблизило б до «гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу».

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Деякі впливові республіканці розкритикували заяву ДеСантіса про «територіальний спір». Після цього він дещо змінив свій тон. Сказав, що його не так зрозуміли, і що він мав на увазі «Крим та Донбас». «Там багато етнічних росіян, і там тривають складні бої – саме про це йшлося».

Водночас ДеСантіс додав: він не виправдовує вторгнення Росії і не вважає, що вона має право на окуповані території. І якби він міг клацнути пальцями, то 100% повернув би ці землі Україні. Однак «ескалацію з боку США» в т.ч. через надання більше зброї вважає помилковою.

Також у нових ремарках ДеСантіс назвав Путіна воєнним злочинцем, якого слід притягнути до відповідальності. Він додав, що Захід переоцінив спроможності Росії, яка виявилась великою заправкою з ядерною зброєю (перефразувавши відомий вислів покійного сенатора МакКейна).

Словом, картина приблизно така.