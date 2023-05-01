Як змінились дії росіян після «бавовни» в Севастополі: роз’яснення «Півдня»

Після чергової «бавовни» у Криму напрямок руху росіян «дуже схожий на напрямок руху руского воєнного корабля»

У тимчасово окупованому Криму 29 квітня було неспокійно. Там потужні вибухи пролунали в Козачий бухті, де розташована нафтобаза, що постачає паливо для російських кораблів. Росіяни вже почали збирати валізки та переповнювати всі виїзди з півострова. Про це розповіла речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі 24 каналу.

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Зазначається, що «бавовна» в Сімферополі справді підірвала логістику Чорноморського флоту. Після підриву росіяни почали більше орієнтуватися на Новоросійську базу, рухатись до східних берегів, зокрема і переміщувати туди ракетоносії, які перечікують шторм.

Гуменюк наголосила, що з огляду на те, що росіяни базуються в Криму понад дев'ять років і цілеспрямовано перетворювали його з курорту у військову базу, стратегічних об'єктів російської армії там досить багато.

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«Вони розуміють, що їм потрібно розосереджувати свої запаси, але ми цілеспрямовано продовжуємо свою роботу», – зазначила вона.

Речниця зазначила, що після чергової «бавовни» у Криму рівень «трєвожності» підвищився. А напрямок руху росіян «дуже схожий на напрямок руху руского воєнного корабля».

«Вони спрямувалися за порєбрік. Вибудовують черги у напрямку Кримського моста, намагаючись випробувати його потужності перевезти стільки народу, скільки зібрали валізи. Ми не зупиняємось, чекаємо, поки вони закінчать свою так звану евакуацію», – підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.