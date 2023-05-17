Головна Одеса
search button user button menu button

В Одесі прогриміли потужні вибухи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Одесі прогриміли потужні вибухи
З акваторії Чорного моря проведено пуск ракет типу «Калібр» флотом.
фото ілюстративне

Офіційної інформації про причини вибухів поки немає

Жителі Одеси близько 22:00 почули потужні вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Очільник Миколаївської області Віталій Кім повідомив про дві ворожі цілі на півдні.

Станом на 22:00 повітряна тривога також оголошена в Миколаївській, Херсонській, Харківській та Луганській областях, а також у Криму.

Моніторингові групи повідомляють, що попередньо, з акваторії Чорного моря проведено пуск ракет типу «Калібр» флотом.

Офіційної інформації про причини вибухів поки немає.

Нагадаємо, триває 448-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Теги: Одеса ракета вибух війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остання масована ракетна атака росіян мала вигляд стрес-тесту для української ППО
Ракетний обстріл Києва. Те, що відбулося в ніч на 16 травня – історична подія
Сьогодні, 15:13
Владислав Козєєв своєї вини не визнав, а на судовому засіданні поводився досить зухвало
Коригувальник ракетних ударів Росії по Львову отримав довічне ув'язнення
Сьогодні, 11:58
Унаслідок ракетної атаки постраждав супермаркет у Миколаєві
Стало відомо, якими ракетами ударили окупанти по Миколаєву
Сьогодні, 07:07

Одеса

В Одесі прогриміли потужні вибухи
В Одесі прогриміли потужні вибухи
Одеса та район без «світла»: сталася аварія (відео)
Одеса та район без «світла»: сталася аварія (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Інтерв'ю Буданова викликають подив
56K
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні
18K
Буданов назвав перевагу Росії у війні
12K
Радбез ООН скликає засідання на вимогу Росії
12K
Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця
9899
Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Сьогодні, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту