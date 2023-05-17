В Одесі прогриміли потужні вибухи

Офіційної інформації про причини вибухів поки немає

Жителі Одеси близько 22:00 почули потужні вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

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Очільник Миколаївської області Віталій Кім повідомив про дві ворожі цілі на півдні.

Станом на 22:00 повітряна тривога також оголошена в Миколаївській, Херсонській, Харківській та Луганській областях, а також у Криму.

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Моніторингові групи повідомляють, що попередньо, з акваторії Чорного моря проведено пуск ракет типу «Калібр» флотом.

Офіційної інформації про причини вибухів поки немає.

Нагадаємо, триває 448-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.