Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Луганську прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Луганську прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото, відео)
«Бавовна» у Луганську, 12 травня 2023 року
фото з соцмереж

Причина вибуху поки невідома

У тимчасово окупованому Луганську «бавовна». Місцеві жителі почули гучні вибухи, після чого почав підніматись чорний дим.

6 фото
На весь екран

Причина поки невідома. Офіційної інформації теж немає.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні все ще потрібно «трохи більше часу», перш ніж вона розпочне контрнаступ, щоб до країни прибуло ще трохи обіцяної західної військової допомоги.

У той же час засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ уже почався, а українські військові проривають фланги «вагнерівців» на Бахмутському напрямку.

Теги: війна Луганск окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Царьов не пояснив, чому гуманітарна катастрофа мала місце лише там, куди приходили «захищати Донбас» російські «визволителі»
«Над Луганськом стояв трупний запах». Царьов розповів про наслідки приходу «русского міра»
7 травня, 13:18
Завдяки роботі військових в окупантів стало на декілька безпілотників менше
Прикордонники збили два ворожих дрони у Луганській області
10 квiтня, 14:06
Кладовища окупованого Луганська постійно поповнюються свіжими могилами окупантів
Луганськ. Велика війна. Погляд з іншого боку фронту
25 лютого, 09:50

Події в Україні

У Луганську прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото, відео)
У Луганську прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото, відео)
Ворог формує нові бригади та накриває Донеччину ракетами: яка ситуація на фронті
Ворог формує нові бригади та накриває Донеччину ракетами: яка ситуація на фронті
У Маріуполі значно зростає кількість могил: з’явилися фото
У Маріуполі значно зростає кількість могил: з’явилися фото
Полює на ворожу артилерію: ЗСУ показали роботу радара AN/TPQ-36 (фото)
Полює на ворожу артилерію: ЗСУ показали роботу радара AN/TPQ-36 (фото)
Уряд ухвалив нові правила продажу автомобілів: що змінилося
Уряд ухвалив нові правила продажу автомобілів: що змінилося
ЗСУ розгромили росіян на ще одному напрямку
ЗСУ розгромили росіян на ще одному напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
23K
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
16K
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
13K
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом
11K
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4166
Українці повертаються додому, свіжі та холоднокровні

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту