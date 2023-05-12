У Луганську прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото, відео)

«Бавовна» у Луганську, 12 травня 2023 року

Причина вибуху поки невідома

У тимчасово окупованому Луганську «бавовна». Місцеві жителі почули гучні вибухи, після чого почав підніматись чорний дим.

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Причина поки невідома. Офіційної інформації теж немає.

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Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні все ще потрібно «трохи більше часу», перш ніж вона розпочне контрнаступ, щоб до країни прибуло ще трохи обіцяної західної військової допомоги.

У той же час засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ уже почався, а українські військові проривають фланги «вагнерівців» на Бахмутському напрямку.