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    У світі

    У лікарні Туреччини вибухнув кисневий балон, вісім людей загинули

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    Семеро людей загинули у відділенні реанімації під час вибуху, ще одна людина померла під час переведення в іншу лікарню - У лікарні Туреччини вибухнув кисневий балон, вісім людей загинули
    Семеро людей загинули у відділенні реанімації під час вибуху, ще одна людина померла під час переведення в іншу лікарню
    Фото Anadolu

    Вибух, який спричинив пожежу, стався у відділенні інтенсивної терапії

    Щонайменше вісім людей стали жертвами вибуху кисневого балона в приватній лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини.

    Про це повідомляє в суботу 19 грудня турецьке видання Anadolu.

    За його інформацією, вибух, який спричинив пожежу, стався у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепа. Вогонь вдалося швидко загасити.

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    У лікарні Туреччини вибухнув кисневий балон, вісім людей загинули
    У лікарні Туреччини вибухнув кисневий балон, вісім людей загинули
    У лікарні Туреччини вибухнув кисневий балон, вісім людей загинули
    У лікарні Туреччини вибухнув кисневий балон, вісім людей загинули
    Фото Anadolu

    За попередньою інформацією, семеро людей загинули у відділенні реанімації під час вибуху, ще одна людина померла під час переведення в іншу лікарню.

    Вік загиблих – від 56 до 85 років. 14 інших пацієнтів відділення перевели в інші лікарні, здатні приймати інфікованих Covid-19.

    Нагадаємо, на Львівщині, у Жовківській районній лікарні у реанімації померли двоє пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ. Апарати не працювали, бо у лікарні на годину відключили світло, а генератори нібито не увімкнули. Наразі справу розслідує поліція.

    Теги: Туреччина вибух поліція коронавірус
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