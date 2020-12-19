У лікарні Туреччини вибухнув кисневий балон, вісім людей загинули

Семеро людей загинули у відділенні реанімації під час вибуху, ще одна людина померла під час переведення в іншу лікарню

Вибух, який спричинив пожежу, стався у відділенні інтенсивної терапії

Щонайменше вісім людей стали жертвами вибуху кисневого балона в приватній лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини.

Про це повідомляє в суботу 19 грудня турецьке видання Anadolu.

За його інформацією, вибух, який спричинив пожежу, стався у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом у лікарні університетського госпіталю Газіантепа. Вогонь вдалося швидко загасити.

За попередньою інформацією, семеро людей загинули у відділенні реанімації під час вибуху, ще одна людина померла під час переведення в іншу лікарню.

Вік загиблих – від 56 до 85 років. 14 інших пацієнтів відділення перевели в інші лікарні, здатні приймати інфікованих Covid-19.

Нагадаємо, на Львівщині, у Жовківській районній лікарні у реанімації померли двоє пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ. Апарати не працювали, бо у лікарні на годину відключили світло, а генератори нібито не увімкнули. Наразі справу розслідує поліція.