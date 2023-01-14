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Вибух газогону у Литві: стало відомо, чи була диверсія

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Вибух газогону у Литві: стало відомо, чи була диверсія
У Литві 13 січня стався вибух на газопроводі високого тиску
фото з відкритих джерел

Причина вибуху має бути з'ясована найближчим часом

Поки немає інформації про те, що вибух на газопроводі в Литві у п’ятницю був спричинений диверсією. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Урмас Рейнсалу.

«Я спілкувався з міністром закордонних справ Литви з приводу вибуху на литовському газопроводі. Інформації про те, що це була диверсія, немає, як і немає жодних обставин, що вказують на це», – написав Рейнсалу .

Він додав, що розслідування триває, і причина вибуху має бути з'ясована найближчим часом.

Рейнсалу підкреслив, що подача газу в Латвію відновлена, але пошкодження самого газопроводу усунуть протягом кількох днів.

Нагадаємо, у Литві 13 січня стався вибух на газопроводі високого тиску. Інцидент трапився у Пасвальському районі країни. За даними видання 15min, внаслідок вибуху спалахнула величезна пожежа. Стовп вогню сягає 50 метрів. Вибух струсив і стурбував сотні людей на околицях: гуркіт струсонув удома, а спалах полум'я висвітлив околиці. Для ліквідації наслідків інциденту було спрямовано величезні сили дорожніх фахівців. Повідомляється, що мешканців села Валакеляй було евакуйовано.

Теги: Литва газ вибух

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