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У Литві вибухнув газопровід, триває евакуація мешканців (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Литві вибухнув газопровід, триває евакуація мешканців (фото)
Повідомляється, що мешканців села Валакеляй евакуйовано
фото: Гінтаутас Гегузінскас/ Facebook

Унаслідок вибуху спалахнула величезна пожежа. Стовп вогню сягає 50 метрів

У Литві сьогодні, 13 січня стався вибух на газопроводі високого тиску. Інцидент трапився у Пасвальському районі країни. Про це повідомив мер Пасвальського району Литви Гінтаутаса Гегузінскаса у Facebook.

«У Пасвальському районі під Валакеляєм вибухнув газопровід високого тиску. Це поряд із дорогою Пасваліс - Шяуляй. Працює спецназ», – написав мер.

За даними видання 15min, внаслідок вибуху спалахнула величезна пожежа. Стовп вогню сягає 50 метрів. Вибух струсив і стурбував сотні людей на околицях: гуркіт струсонув удома, а спалах полум'я висвітлив околиці.

Для ліквідації наслідків інциденту було спрямовано величезні сили дорожніх фахівців. Повідомляється, що мешканців села Валакеляй евакуйовано.

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Зі свого боку, компанія Amber Grid, яка обслуговує газопровід, терміново проінформувала уряд про ситуацію, що склалася. Газопровід використовується для подачі газу до північної частини Литви та для транспортування газу до Латвії.

Раніше повідомлялося, в окупованому місті Лутугине на Луганщині стався вибух на магістральному газопроводі. Через надзвичайну подію без газопостачання залишилося 11 тис. осіб. 

Раніше повідомлялося, що у Чувашії (Росія) вибухнув газогін. Аварія сталася на газогоні між селами Кюльхірі і Калініно Вурнарського району.

Теги: пожежа вибух росія Литва аварія Facebook

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