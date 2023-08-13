Вибух у Бєлгороді: пошкоджено багатоповерхівку
Місцева влада стверджує, що за містом збили БПЛА
У російському Бєлгороді вибухом пошкоджено житловий будинок та машини. Місцева влада стверджує, що за містом збили БПЛА. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
«У Бєлгородському районі спрацювала наша система ППО, в районі села Соломине збито БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі не надходила», – заявив губернатор В'ячеслав Гладков.
Місцеві паблики з посиланням на очевидців повідомляють про попадання уламка безпілотника у фасад будинку.
Уламки фасаду пошкодили припарковані поблизу автомобілі.
На місце прибули оперативні служби. Інформації про постраждалих наразі немає.
Раніше Міністерство оборони РФ знову звинуватило Україну в атаках. Росія про нібито успішне збиття українських безпілотників над територією Курської та Білгородської областей.
Також повідомлялося, що 11 серпня у Білгородській області було збито два безпілотники. Губернатор регіону Вячеслав Гладков заявив, що збиті дрони – українські.
Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.
Окупаційна влада півострова повідомила, що у різних районах Криму нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.
Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала окупований Крим 20 безпілотниками і цю атаку нібито було припинено.
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