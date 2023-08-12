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Окупанти перекрили рух авто на Кримському мосту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти перекрили рух авто на Кримському мосту
Кримський міст
фото з відкритих джерел

За свідченнями місцевих, в одному з районів Криму пролунав вибух

У ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре раптово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Про це повідомило пропагандистське агентство «РИА Новости».

«Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито», – йдеться в повідомленні.

Про причини такого рішення наразі невідомо.

Водночас Telegram-канал «Кримський вітер» пише, що місцевий мешканець повідомив про вибух у Кіровському районі Криму, однак поки що підтвердженої інформації щодо цього немає.

Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Тоді росіяни теж перекрили Кримський міст.

Крім того, 8 серпня в кримському Джанкої пролунали вибухи, люди розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Водночас місцеві гауляйтери стверджували, що там просто «детонували боєприпаси».

До слова, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму (на кшталт Чонгарського мосту) логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.

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Теги: Крим Кримський міст дорожній рух

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