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Про що свідчить реакція Кремля на події на Бєлгородщині? Відповідь ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Про що свідчить реакція Кремля на події на Бєлгородщині? Відповідь ISW
Підрозділи «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» здійснили чергову операцію в Бєлгородській області
фото: росЗМІ

У російському інформаційному просторі зберігається підвищена тривожніть щодо війни в Україні

Реакція влади РФ на рейди добровольців у Бєлгородській області говорить про підвищену тривогу щодо війни в Україні в російському інфопросторі та суспільстві. Про це йдется у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 1 червня підрозділи «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» здійснили чергову операцію в Бєлгородській області.

Губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що на території Бєлгородщини не було ворога під час спроби прориву, хоча на відеозаписах з геолокацією видно, що нібито добровольці діяли на російській території.

На думку аналітиків, реакція російських чиновників і так званих військових блогерів на обмежену операцію у Бєлгородській області говорить про те, що в російському інформаційному просторі зберігається підвищена тривожніть щодо війни в Україні.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 1 червня заявив, що російський диктатор Володимир Путін постійно отримує інформацію про ситуацію на Бєлгородщині, і що Путін нагородив голову Шебекінського району Володимира Жданова «орденом Мужності» за його реакцію на ситуацію на кордоні.

ISW звертає увагу на те, що 1 червня Гладков домовився з владою кількох російських регіонів прийняти 1200 жителів Бєлгорода під час евакуації.

Також губернатор оголосив про евакуацію 200 дітей до Пензенської області і планує 3 червня евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської областей.

Як оцінюють аналітики, перемовини про евакуацію, увага Путіна й визначення згадуваних операцій  міністерством оборони РФ як спроби вторгнення на російську територію вказують на те, що Кремль намагається використати ці обмежені операції для підтримки поточних інформаційних приводів, що мають за мету представити війну в Україні як екзистенційну і заручитися підтримкою всередині країни для тривалої війни.

Про що свідчить реакція Кремля на події на Бєлгородщині? Відповідь ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • Окупанти завдали серію ракетних ударів по Україні в ніч з 31 травня на 1 червня та вдень 1 червня.
  • Підрозділи «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» провели черговий рейд у Бєлгородській області.
  • Чеченські командири та офіційні особи здійснили спільну інформаційну атаку на керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.
  • Пригожин відповів на нападки заявою, що продовжуватиме висловлювати свою думку доти, доки чиновники міноборони Росії не будуть покарані за помилки у плануванні вторгнення в Україну.
  • Нападки чеченців на Пригожина можуть бути частиною зусиль Кремля щодо дискредитації та підриву його позицій у міру того, як його найманці йдуть із лінії фронту.
  • Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Сватового.
  • Темп російських та українських наступальних операцій на Бахмутському напрямку станом на 1 червня залишається низьким, російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Російська окупаційна влада оголосила, що регіональні вибори на окупованих територіях відбудуться 10 вересня.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня на Бєлгородщині сталася чергова «бавовна»: було обстріляно місто Шебекіно. Губернатор області повідомив про двох постраждалих.

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