Ракетна атака на Київ, евакуація на Бєлгородщині: головне за ніч

Окупанти забрали життя ще однієї української дитини

У Києві минулої ночі лунали вибухи під час повітряної тривоги. Унаслідок падіння уламків ворожих ракет загинули три людини, ще 14 отримали поранення. Водночас влада Бєлгородській області РФ знову заявила про обстріли та постраждалих. У прифронтовому регіоні оголошено евакуацію населення. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 1 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Нічний терор РФ

У ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих ракет впали в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Станом на 7:00 троє осіб, серед яких одна дитина, загинули, та десять осіб травмовані, з них одна дитина.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, у ніч на 1 червня Росія знову застосувала ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних сил ЗСУ десять із десяти ракет були знищені.

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Наслідки нічної ракетної атаки на Київ фото: КМВА

«Бавовна» на Бєлгородщині

У ніч на 1 червня на Бєлгородщині сталася чергова «бавовна»: було обстріляно місто Шебекіно. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про двох постраждалих.

Влада оголосила про плани евакуації з регіону жінок і дітей. За повідомленням губернатора, 31 травня майже 300 дітей уже були евакуйовані до Воронезької області.

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Президент Хорватії осоромився новою заявою про Україну

Президент Хорватії Зоран Міланович засудив гасло «Слава Україні». На його думку, це заклик шовіністів, які співпрацювали з нацистами. Про це повідомляє N1.

«Я борюся, як Ісус, щоб відкинути такі гасла, як ЗДС («За дім готові» – ред.). Якщо ви цього не зрозуміли, я не можу вас перевиховати. Але немає різниці між «За дім готові» і «Слава Україні». Це заклик найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами та вбивали тисячі євреїв, поляків... Я не хочу цього чути в Хорватії. Мене не цікавить те, що якісь керівники на це підсіли. Нехай придумають інше привітання. Нехай приберуть Росію та Україну. Київ далеко, Москва ще далі», – виголосив політик.

У відповідь на цю заяву радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк дав президенту Хорватії «кілька скромних порад».

Білий дім пояснив позицію щодо ударів по РФ

Президент Володимир Зеленський та українське військове керівництво самі вирішують, як використовувати надане Сполученими Штатами озброєння. При цьому Вашингтон отримав запевнення, що винищувачі F-16 у майбутньому не використовуватимуться для ударів по РФ. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.