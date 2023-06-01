Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетна атака на Київ, евакуація на Бєлгородщині: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ, евакуація на Бєлгородщині: головне за ніч
Наслідки ворожої атаки у Дніпровському районі столиці
фото: КМВА

Окупанти забрали життя ще однієї української дитини 

У Києві минулої ночі лунали вибухи під час повітряної тривоги. Унаслідок падіння уламків ворожих ракет загинули три людини, ще 14 отримали поранення. Водночас влада Бєлгородській області РФ знову заявила про обстріли та постраждалих. У прифронтовому регіоні оголошено евакуацію населення. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 1 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Нічний терор РФ

У ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих ракет впали в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Станом на 7:00 троє осіб, серед яких одна дитина, загинули, та десять осіб травмовані, з них одна дитина.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, у ніч на 1 червня Росія знову застосувала ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних сил ЗСУ десять із десяти ракет були знищені.

7 фото
На весь екран
Наслідки нічної ракетної атаки на Київ
фото: КМВА

«Бавовна» на Бєлгородщині

У ніч на 1 червня на Бєлгородщині сталася чергова «бавовна»: було обстріляно місто Шебекіно. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про двох постраждалих.

Влада оголосила про плани евакуації з регіону жінок і дітей. За повідомленням губернатора, 31 травня майже 300 дітей уже були евакуйовані до Воронезької області.

Президент Хорватії осоромився новою заявою про Україну

Президент Хорватії Зоран Міланович засудив гасло «Слава Україні». На його думку, це заклик шовіністів, які співпрацювали з нацистами. Про це повідомляє N1.

«Я борюся, як Ісус, щоб відкинути такі гасла, як ЗДС («За дім готові» – ред.). Якщо ви цього не зрозуміли, я не можу вас перевиховати. Але немає різниці між «За дім готові» і «Слава Україні». Це заклик найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами та вбивали тисячі євреїв, поляків... Я не хочу цього чути в Хорватії. Мене не цікавить те, що якісь керівники на це підсіли. Нехай придумають інше привітання. Нехай приберуть Росію та Україну. Київ далеко, Москва ще далі», – виголосив політик.

У відповідь на цю заяву радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк дав президенту Хорватії «кілька скромних порад».

Білий дім пояснив позицію щодо ударів по РФ

Президент Володимир Зеленський та українське військове керівництво самі вирішують, як використовувати надане Сполученими Штатами озброєння. При цьому Вашингтон отримав запевнення, що винищувачі F-16 у майбутньому не використовуватимуться для ударів по РФ. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Читайте також:

Теги: росія Київ ракета евакуація дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Папуашвілі, Грузія свідомо продовжує свою політику
Голова парламенту Грузії стверджує, що авіасполучення з РФ не порушує жодних санкцій
23 травня, 13:38
Центральна тема Форуму – набуття членства України в НАТО
Щорічний Київський безпековий форум: які відомі політики звернуться до українців
22 травня, 09:58
Росія здійснила масований ракетний обстріл, проте всі повітряні цілі були знищені
Сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет, серед них шість «Кинджалів»
16 травня, 08:54

Події в Україні

Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 20 хвилин
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 20 хвилин
Ракетна атака на Київ, евакуація на Бєлгородщині: головне за ніч
Ракетна атака на Київ, евакуація на Бєлгородщині: головне за ніч
Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті – ISW
Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті – ISW
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину
Міноборони про ситуацію в Бахмуті: «Ворог зупинив наступ, але це ще не затишшя»
Міноборони про ситуацію в Бахмуті: «Ворог зупинив наступ, але це ще не затишшя»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
38K
«Із хати вийшла – вікон немає». Як на Білгородщині розмовляють українською (відео)
16K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
16K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
14K
У Києві пролунали вибухи
11K
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту