Міноборони РФ заявило про знищення 20 дронів над Кримом

Уночі в окупованому Криму гриміли вибухи

Міноборони країни-агресорки заявляє, що у ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала окупований Крим 20 безпілотниками і цю атаку нібито було припинено.

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«Чотирнадцять українських БПЛА знищено засобами ППО. Ще шість БПЛА знешкоджено засобами радіоелектронної боротьби», – йдеться у заяві міноборони РФ.

Окупанти стверджують, що «внаслідок припиненої терористичної атаки» постраждалих і руйнувань немає.

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Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.

Окупаційна влада півострова повідомила, що у різних районах Криму цієї ночі нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.

Раніше, 9 серпня, у Криму теж пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Тоді росіяни теж перекрили Кримський міст.

Крім того, 8 серпня в кримському Джанкої пролунали вибухи, люди розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Водночас місцеві гауляйтери стверджували, що там просто «детонували боєприпаси».

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До слова, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму (на кшталт Чонгарського мосту) логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.