Окупаційна влада Криму заявила про атаку на півострів

Росіяни відбивають атаку у різних районах Криму

У різних районах тимчасово окупованого Криму цієї ночі нібито спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив так званий радник голови Криму Олег Крючков у Telegram.

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«Над різними районами Криму спрацювали системи ППО», – написав він.

Інших подробиць щодо того, де саме і чому спрацювало ППО, він не надав.

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Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.

Раніше, 9 серпня, у Криму теж пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Тоді росіяни теж перекрили Кримський міст.

Крім того, 8 серпня в кримському Джанкої пролунали вибухи, люди розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Водночас місцеві гауляйтери стверджували, що там просто «детонували боєприпаси».

До слова, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму (на кшталт Чонгарського мосту) логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.

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