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Губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників
Білгородщина відчула на собі наслідки розв'язаної Росією війни проти України
фото ілюстративне

За добу Білгородщина нібито атакована чотирма дронами

11 серпня у Білгородській області було збито два безпілотники. Губернатор регіону Вячеслав Гладков заявив, що збиті дрони – українські.

«На підльоті до міста Білгород нашою системою ППО збито безпілотник супротивника. Обійшлося без наслідків. У Білгородському районі в селі Журавлівка противник скинув із БПЛА одну гранату. Постраждалих та руйнувань немає», – написав він у Telegram.

Гладков також стверджує, що у Краснояружському районі Білогорощини на околиці села Демидівка з безпілотника скинуто один невстановлений вибуховий пристрій.

Крім того, губернатор заявив, що за добу нібито українські війська випустили п’ять снарядів по населених пунктах регіону.

У Шебекінському міському окрузі неподалік селища Батрацька Дача було збито безпілотник. У жодному з населених пунктів округу постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.

Окупаційна влада півострова повідомила, що у різних районах Криму цієї ночі нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.

Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала окупований Крим 20 безпілотниками і цю атаку нібито було припинено.

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Теги: росія війна обстріл безпілотник

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