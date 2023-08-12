Губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників

Білгородщина відчула на собі наслідки розв'язаної Росією війни проти України

За добу Білгородщина нібито атакована чотирма дронами

11 серпня у Білгородській області було збито два безпілотники. Губернатор регіону Вячеслав Гладков заявив, що збиті дрони – українські.

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«На підльоті до міста Білгород нашою системою ППО збито безпілотник супротивника. Обійшлося без наслідків. У Білгородському районі в селі Журавлівка противник скинув із БПЛА одну гранату. Постраждалих та руйнувань немає», – написав він у Telegram.

Гладков також стверджує, що у Краснояружському районі Білогорощини на околиці села Демидівка з безпілотника скинуто один невстановлений вибуховий пристрій.

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Крім того, губернатор заявив, що за добу нібито українські війська випустили п’ять снарядів по населених пунктах регіону.

У Шебекінському міському окрузі неподалік селища Батрацька Дача було збито безпілотник. У жодному з населених пунктів округу постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.

Окупаційна влада півострова повідомила, що у різних районах Криму цієї ночі нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.

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Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала окупований Крим 20 безпілотниками і цю атаку нібито було припинено.

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