Губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників
За добу Білгородщина нібито атакована чотирма дронами
11 серпня у Білгородській області було збито два безпілотники. Губернатор регіону Вячеслав Гладков заявив, що збиті дрони – українські.
«На підльоті до міста Білгород нашою системою ППО збито безпілотник супротивника. Обійшлося без наслідків. У Білгородському районі в селі Журавлівка противник скинув із БПЛА одну гранату. Постраждалих та руйнувань немає», – написав він у Telegram.
Гладков також стверджує, що у Краснояружському районі Білогорощини на околиці села Демидівка з безпілотника скинуто один невстановлений вибуховий пристрій.
Крім того, губернатор заявив, що за добу нібито українські війська випустили п’ять снарядів по населених пунктах регіону.
У Шебекінському міському окрузі неподалік селища Батрацька Дача було збито безпілотник. У жодному з населених пунктів округу постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу ППО в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне.
Окупаційна влада півострова повідомила, що у різних районах Криму цієї ночі нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.
Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 12 серпня Україна нібито атакувала окупований Крим 20 безпілотниками і цю атаку нібито було припинено.
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