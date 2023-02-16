Відомий німецький філософ закликає світ до компромісів із Путіним

Філософ Юрген Габермас закликає ігнорувати позицію України у війні та діяти виключно в інтересах безпеки західного світу та його громадян

93-літній німецький філософ Юрген Габермас закликає західних лідерів перейти до переговорів з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, щоб припинити війну та знайти компроміси з Росією. Таку думку він висловив в есе німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

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Один з найбільш авторитетних мислителів в Німеччині вважає, що Захід повинен «висувати власні ініціативи для переговорів», незалежно від позиції українського уряду. На його думку, притримуватися аргументу, що Україна нібито сама повинна вирішувати, коли саме вона буде готова на переговори з Путіним, це «лунатизм на краю прірви».

На переконання Габермаса, збільшення поставок західного озброєння може непомітно привести Німеччину (і весь Захід) на поріг третьої світової війни. Мовляв, західні партнери України мають свої законні інтереси та обов‘язки перед безпекою своїх власних громадян, тому мають брати в переговорах активну участь. Габермас вбачає загрозливим домінування на заході позиції про те, що слід всіма силами допомогати Україні перемогти.

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Габермас вважає, що така мета є небезпечною, оскільки створює загрозливий імпульс: чим більше зброї і солдатів кидає в боротьбу Путін, тим більше допомоги повинен надавати Захід. Тож Хабермас ставить питання: що відбудеться, коли Росія отримує явну перевагу у війні? І сам відповідає, що тоді Захід виявиться перед альтернативою вибору: або кинути Україну на призволяще, або ж стати повноцінною стороною війни.

Він пропонує розпочати дискусію на тему, у чому полягає різниця між поняттями «не програти» та «виграти», що допоможе пошуку компромісу у мирних переговорах.

Андрій Мельник, як завжди, не втримався, і розкритикував таку цинічну позицію Габермаса, назвавши його «Соромом німецької філософії». У Твітері він написав:

«Той факт, що Юрген Хабермас настільки безсоромно перебуває на службі у Путіна, позбавляє мене дара мовлення». Не без сарказму він додає: «Іммануїл Кант та Георг Фрідріх Гегель перевернулися б у труні від сорому»

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Важливо, що цю критичну позицію передрукували всі головні ЗМІ ФРН.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський відреагував на заклики «домовитися» з Росією.