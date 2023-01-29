Ставки на виборах президента Чехії побили рекорд 2018 року

Деякі чехи втратили значні суми через заклик Андрея Бабіша ставити на нього

Букмекери порівняли інтерес до президентських виборів з великими спортивними подіями

Понад пів мільярда крон (€21 млн) поставили громадяни Чехії на кандидатів під час президентських виборів 2023 року, що побило рекорд п’ятирічної давнини, коли сума становила 285 мільярдів крон (майже €12 млн). Про це йдеться у публікації ČTK.

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За оцінками букмекерів, інтерес був порівнянний з великими спортивними подіями.

Платформа Fortuna виплатила 193 млн чеських крон, причому ставки на переможця, ексгенерала НАТО Петра Павела, який виграв вибори, удвічі перевищували ставки на його опонента Андрея Бабіша. Найбільша невдала ставка становила 900 тис. чеських крон.

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З іншого боку, на платформі Chance віддавали перевагу Бабішу, на якого було зроблено 60% ставок, тоді як на Павела – 40%. Найбільша ставка на Павела склала 900 тис. чеських крон, а на Бабіша – 270 тис.

Сам Бабіш у Twitter писав, що люди повинні ставити на нього за вигідними коефіцієнтами. «Я був у Fortuna, коефіцієнт 12 (тобто у разі перемоги Бабіша ставка множилась у 12 разів – Главком). Бабіш завжди допомагає, при Бабіші буде краще», – зазначав колишній кандидат за день до другого туру виборів.

Зазначимо, що після програшу Бабіша на виборах ставки на нього різко впали. У соціальних мережах деякі чехи поскаржилися, що втратили значні суми через заклик політика ставити на нього.

Нагадаємо, за результатами підрахунку 100% голосів у другому турі президентських виборів у Чехії перемогу здобув колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. Павел отримав 58,32% голосів, а його конкурент, колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш – 41,67%. Бабішу вдалось здобути незначну перемогу лише в трьох із 13 країв – Карловарському, Устецькому й Моравсько-Сілезькому.

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