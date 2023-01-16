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Столична влада попередила киян про можливі провокації напередодні Водохреща

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Столична влада попередила киян про можливі провокації напередодні Водохреща
фото ілюстративне

Містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще

Міська влада напередодні Водохреща нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану, та просить утриматися від проведення масових зібрань та заходів. Про це йдеться на сайті КМДА.

«Зважаючи на військову агресію РФ щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві», – йдеться в повідомленні.

У той же час, аби уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій, місто організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Утім містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що ворог готуватиме нові ракетні удари.

До слова, Епіфаній на Водохреще проведе богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Теги: війна росія окупанти Київ

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