Столична влада попередила киян про можливі провокації напередодні Водохреща

Містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще

Міська влада напередодні Водохреща нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану, та просить утриматися від проведення масових зібрань та заходів. Про це йдеться на сайті КМДА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зважаючи на військову агресію РФ щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві», – йдеться в повідомленні.

У той же час, аби уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій, місто організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Утім містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що ворог готуватиме нові ракетні удари.

До слова, Епіфаній на Водохреще проведе богослужіння у Києво-Печерській лаврі.