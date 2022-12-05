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Переговори з Росією: Зеленський із гумором відповів на заклики домовлятися

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Переговори з Росією: Зеленський із гумором відповів на заклики домовлятися
Інтереси партнерів щодо переговорів з агресоркою можуть не співпадати з думкою Києва
фото з відкритих джерел

«Світ – не лікар, а Путін – не пацієнт» 

Інтереси партнерів щодо переговорів з агресоркою можуть не співпадати з думкою Києва 
Україна продовжує відкидати можливість початку мирних переговорів з країною-агресоркою Росією, незважаючи на заклики деяких міжнародних партнерів. Крім того, інтереси України та Заходу щодо проведення переговорів можуть не співпадати. Так, смерті, руйнування та військові злочини Росії загартували українську громадське суспільство проти компромісів з Москвою, сказав президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю виданню Financial Times.

Окрім того, деякі союзники побоюються, що спроба України повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації російського диктатора Володимира Путіна, можливо, за допомогою ядерної зброї. Так, вже лунають слабкі заклики до переговорів з Росією, проте Зеленський їх відхиляє.

«Світ – не лікар із великим досвідом, не лікар Путіна, і Путін – не пацієнт цього світу», – сказав український президент. 

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Джо Байден буде готовий зустрітися з Володимиром Путіним для перемовин про мир в Україні, якщо Росія продемонструє готовність покласти край війні.

Як відомо, Росія маніпулюючи темою переговорів з Україною хоче не миру, а зберегти вкрадене. 

Раніше Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив: мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій.

Теги: Володимир Зеленський путін президент лікар військові

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