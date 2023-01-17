Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки

На східній і західній частині полігонів є два польові табори на 14 та 30 наметів

Журналісти білоруської служби «Радіо Свобода» опублікували супутникові знімки полігона «Лепельський» на півночі Білорусі, на який продовжує надходити російська техніка. Знімки зробила компанія Planet Labs 6 січня.

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Зазначається, що ешелони з російською технікою та солдатами почали прибувати на полігон «Лепельський» приблизно 18 жовтня 2022 року – після оголошення спільних навчань регіонального угруповання сил Білорусі та Росії.

На супутникових знімках видно різну техніку: ймовірно, «КамАзи», танки та бойові машини піхоти. Загалом на полігоні не менш ніж 150 одиниць техніки.

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На східній і західній частині полігонів є два польові табори на 14 та 30 наметів, кожен із яких приблизно 10 на 5 метрів.

На північ від полігона розташовується залізнична станція «Заслоново», від неї через військове містечко та ліс є дорога на полігон. Відповідно до знімків, на вокзалі було два ешелони з вагонами та платформами для завантаження техніки. Журналісти припускають, що це переважно танки чи БМП, а також вантажівки. Крім того, техніку помітили біля гаражів поблизу полігона.

Паралельно з прибуванням російських військ триває перевірка сил білоруської 19-ї гвардійської окремої механізованої бригади, що дислокується в селі Заслоново неподалік від полігона.

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