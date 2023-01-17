Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки
Навчання на полігоні «Лепельський» 13-18 грудня 2022 року
Міноборони Білорусі

На східній і західній частині полігонів є два польові табори на 14 та 30 наметів

Журналісти білоруської служби «Радіо Свобода» опублікували супутникові знімки полігона «Лепельський» на півночі Білорусі, на який продовжує надходити російська техніка. Знімки зробила компанія Planet Labs 6 січня.

Зазначається, що ешелони з російською технікою та солдатами почали прибувати на полігон «Лепельський» приблизно 18 жовтня 2022 року – після оголошення спільних навчань регіонального угруповання сил Білорусі та Росії.

На супутникових знімках видно різну техніку: ймовірно, «КамАзи», танки та бойові машини піхоти. Загалом на полігоні не менш ніж 150 одиниць техніки.

Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки фото 1
Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки фото 2

На східній і західній частині полігонів є два польові табори на 14 та 30 наметів, кожен із яких приблизно 10 на 5 метрів. 

На північ від полігона розташовується залізнична станція «Заслоново», від неї через військове містечко та ліс є дорога на полігон. Відповідно до знімків, на вокзалі було два ешелони з вагонами та платформами для завантаження техніки. Журналісти припускають, що це переважно танки чи БМП, а також вантажівки. Крім того, техніку помітили біля гаражів поблизу полігона.

Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки фото 3
Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки фото 4

Паралельно з прибуванням російських військ триває перевірка сил білоруської 19-ї гвардійської окремої механізованої бригади, що дислокується в селі Заслоново неподалік від полігона.

Раніше повідомлялося, що Путін особисто намагається втягнути Білорусь у війну.

До слова, Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі: прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі.

Читайте також: Авіанавчання в Білорусі: влада оцінила загрозу наступу на Київ
Теги: Білорусь війна росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри тиск російського диктатора, Лукашенко намагається залишитись осторонь війни
Путін особисто намагається втягнути Білорусь у війну – полковник СБУ
Сьогодні, 14:26
Прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі
Прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі
Вчора, 18:57
Стіна на українсько-білоруському кордоні
Як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі: деталі
Вчора, 15:34

Події в Україні

Новорічна «бавовна» в Макіївці: окупанти знайшли «винних»
Новорічна «бавовна» в Макіївці: окупанти знайшли «винних»
Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки
Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки
У Дніпрі російська ракета пошкодила домівку журналіста (фото)
У Дніпрі російська ракета пошкодила домівку журналіста (фото)
Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено (фото, відео)
Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено (фото, відео)
Прикордонники показали, як вибили взвод росіян з Бахмута (відео)
Прикордонники показали, як вибили взвод росіян з Бахмута (відео)
Рятувальники повідомили, чи є шанси на те, що під завалами у Дніпрі є живі люди
Рятувальники повідомили, чи є шанси на те, що під завалами у Дніпрі є живі люди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Зеленський відмовився від «різдвяного перемир'я». Путін вперше відреагував
41K
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
12K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
11K
Поляки розстрілюють українців, які хочуть здатися в полон: перехоплена розмова окупанта (аудіо)
9374
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6075
Заява Арестовича щодо теракту в Дніпрі: радник Офісу президента знайшов винних

Новини

ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Сьогодні, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту